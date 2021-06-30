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Путин назвал инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацией

Путин назвал инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацией - РИА Новости, 30.06.2021

Путин назвал инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацией

Президент России Владимир Путин заявил, что даже если бы российские корабли потопили британский эсминец Defender во время недавнего инцидента у берегов Крыма,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:17

2021-06-30T13:17

2021-06-30T14:34

черное море

сша

прямая линия с владимиром путиным — 2021

инцидент с британским эсминцем у крыма

великобритания

в мире

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что даже если бы российские корабли потопили британский эсминец Defender во время недавнего инцидента у берегов Крыма, третья мировая война все равно бы не началась."Те, кто это делает, понимают, что они не могут выйти победителями в этой войне — это очень важная вещь. Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде — это они пришли к нашим границам и нарушили наше территориальное море", — сказал российский лидер.Он назвал инцидент провокацией и добавил, что в ней принимали участие не только британцы, но и американцы. Так, за инцидентом наблюдал самолет-разведчик ВВС США, который взлетел с авиабазы на Крите."Поэтому мы давали такую информацию, которую посчитали нужным", — сказал президент.Глава государства добавил, что организаторы провокации также хотели показать, что не уважают мнение крымчан.На прошлой неделе в Черном море тоже произошел инцидент, связанный с кораблем страны НАТО. Британский эсминец Defender 23 июня на три километра вошел в территориальное море и пересек границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль ВМС "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно пересек границу.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210629/istrebiteli-1739090223.html

https://ria.ru/20210629/znak-1739137527.html

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"Мы давали такую информацию, которую считали нужным" - Путин об инциденте с эсминцем "Мы давали такую информацию, которую считали нужным" - Путин об инциденте с эсминцем 2021-06-30T13:17 true PT1M16S

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черное море, сша, инцидент с британским эсминцем у крыма, великобритания, в мире