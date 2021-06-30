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В США отреагировали на слухи, что эсминец Ross направился в сторону Крыма

В США отреагировали на слухи, что эсминец Ross направился в сторону Крыма - РИА Новости, 30.06.2021

В США отреагировали на слухи, что эсминец Ross направился в сторону Крыма

Военно-морской флот США опроверг появившиеся в интернете слухи, будто американских эсминец Ross направляется в сторону Крыма. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T02:17

2021-06-30T02:17

2021-06-30T07:36

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Военно-морской флот США опроверг появившиеся в интернете слухи, будто американских эсминец Ross направляется в сторону Крыма.О том, что эсминец мог взять курс в сторону острова, утверждалось со ссылкой на сайты, отслеживающие движения судов.Слухи об эсминце Ross появились на фоне сразу двух инцидентов с кораблями НАТО вблизи берегов Крыма. Во вторник в российском Минобороны сообщили, что 24 июня находившийся в нейтральных водах фрегат ВМС Нидерландов Evertsen изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границы, в воздух поднялись истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого Evertsen сразу изменил курс.Днем ранее, 23 июня, британский эсминец Defender на три километра вошел в территориальное море и пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одесса, республика крым, сша, украина, в мире