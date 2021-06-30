В США отреагировали на слухи, что эсминец Ross направился в сторону Крыма
02:17 30.06.2021 (обновлено: 07:36 30.06.2021)
© Фото : ВМС УкраиныАмериканский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы
© Фото : ВМС Украины
Американский флот опроверг слухи, что эсминец ВМС США Ross направился в сторону Крыма
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Военно-морской флот США опроверг появившиеся в интернете слухи, будто американских эсминец Ross направляется в сторону Крыма.
О том, что эсминец мог взять курс в сторону острова, утверждалось со ссылкой на сайты, отслеживающие движения судов.
Слухи об эсминце Ross появились на фоне сразу двух инцидентов с кораблями НАТО вблизи берегов Крыма. Во вторник в российском Минобороны сообщили, что 24 июня находившийся в нейтральных водах фрегат ВМС Нидерландов Evertsen изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границы, в воздух поднялись истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого Evertsen сразу изменил курс.
Днем ранее, 23 июня, британский эсминец Defender на три километра вошел в территориальное море и пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.
Despite recent reports, @USNavy #USSRoss as of 30 minutes ago and for the foreseeable future is in port #Odesa, #Ukraine to support #ExerciseSeaBreeze. pic.twitter.com/SJ2KUcQUVg— Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) June 29, 2021