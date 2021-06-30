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В США отреагировали на слухи, что эсминец Ross направился в сторону Крыма
В США отреагировали на слухи, что эсминец Ross направился в сторону Крыма - РИА Новости, 30.06.2021
В США отреагировали на слухи, что эсминец Ross направился в сторону Крыма
Военно-морской флот США опроверг появившиеся в интернете слухи, будто американских эсминец Ross направляется в сторону Крыма. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T02:17
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Военно-морской флот США опроверг появившиеся в интернете слухи, будто американских эсминец Ross направляется в сторону Крыма.О том, что эсминец мог взять курс в сторону острова, утверждалось со ссылкой на сайты, отслеживающие движения судов.Слухи об эсминце Ross появились на фоне сразу двух инцидентов с кораблями НАТО вблизи берегов Крыма. Во вторник в российском Минобороны сообщили, что 24 июня находившийся в нейтральных водах фрегат ВМС Нидерландов Evertsen изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границы, в воздух поднялись истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого Evertsen сразу изменил курс.Днем ранее, 23 июня, британский эсминец Defender на три километра вошел в территориальное море и пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.
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одесса, республика крым, сша, украина, в мире
В США отреагировали на слухи, что эсминец Ross направился в сторону Крыма
02:17 30.06.2021 (обновлено: 07:36 30.06.2021)
 
© Фото : ВМС УкраиныАмериканский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы
Американский ракетный эсминец USS Ross в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : ВМС Украины

Американский флот опроверг слухи, что эсминец ВМС США Ross направился в сторону Крыма

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Военно-морской флот США опроверг появившиеся в интернете слухи, будто американских эсминец Ross направляется в сторону Крыма.
О том, что эсминец мог взять курс в сторону острова, утверждалось со ссылкой на сайты, отслеживающие движения судов.
"Несмотря на недавние сообщения, эсминец Ross флота США еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса на Украине в поддержку учений Sea Breeze", - говорится в официальном Twitter учений, который ведут военные 6-го флота США.
Слухи об эсминце Ross появились на фоне сразу двух инцидентов с кораблями НАТО вблизи берегов Крыма. Во вторник в российском Минобороны сообщили, что 24 июня находившийся в нейтральных водах фрегат ВМС Нидерландов Evertsen изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. Чтобы не допустить нарушения границы, в воздух поднялись истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого Evertsen сразу изменил курс.
Днем ранее, 23 июня, британский эсминец Defender на три километра вошел в территориальное море и пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения эсминца.
 
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