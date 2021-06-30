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ЕР приостановила членство главы "Газпром газораспределение Ставрополь"
ЕР приостановила членство главы "Газпром газораспределение Ставрополь" - РИА Новости, 30.06.2021
ЕР приостановила членство главы "Газпром газораспределение Ставрополь"
Членство генерального директора "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергея Бондаренко в "Единой России" приостановлено, сообщает региональное отделение... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T22:21
2021-06-30T22:21
сергей бондаренко
газпром
toyota land cruiser
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 30 июн - РИА Новости. Членство генерального директора "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергея Бондаренко в "Единой России" приостановлено, сообщает региональное отделение партии.В понедельник СК сообщил о задержании Бондаренко. По данным следствия, в феврале 2019 года он с целью уменьшения стоимости служебного авто Toyota Land Cruiser 200 значительно увеличил его пробег, повредив при этом одометр, впоследствии через подставных лиц выкупил у АО "Газпром газораспределение Ставрополь" иномарку за 890 тысяч рублей и отдал ее отцу. Ущерб от махинаций составил 1,5 миллиона рублей. В среду Бондаренко был помещен под домашний арест."В связи с возбуждением уголовного дела и в соответствии с уставом "Единой России" членство Сергея Бондаренко в партии приостановлено до решения суда. Если по решению суда Сергей Бондаренко будет оправдан, его членство в партии будет восстановлено", - говорится в сообщении.
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сергей бондаренко, газпром, toyota land cruiser, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, происшествия
ЕР приостановила членство главы "Газпром газораспределение Ставрополь"
22:21 30.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"Единая Россия" приостановила членство главы "Газпром газораспределение Ставрополь"

Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 30 июн - РИА Новости. Членство генерального директора "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергея Бондаренко в "Единой России" приостановлено, сообщает региональное отделение партии.
В понедельник СК сообщил о задержании Бондаренко. По данным следствия, в феврале 2019 года он с целью уменьшения стоимости служебного авто Toyota Land Cruiser 200 значительно увеличил его пробег, повредив при этом одометр, впоследствии через подставных лиц выкупил у АО "Газпром газораспределение Ставрополь" иномарку за 890 тысяч рублей и отдал ее отцу. Ущерб от махинаций составил 1,5 миллиона рублей. В среду Бондаренко был помещен под домашний арест.
Кадры задержания гендиректора Газпром газораспределение Ставрополь
28 июня, 17:24
Главу АО "Газпром газораспределение Ставрополь" задержали
"В связи с возбуждением уголовного дела и в соответствии с уставом "Единой России" членство Сергея Бондаренко в партии приостановлено до решения суда. Если по решению суда Сергей Бондаренко будет оправдан, его членство в партии будет восстановлено", - говорится в сообщении.
 
Сергей БондаренкоГазпромToyota Land CruiserСледственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияПроисшествия
 
 
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