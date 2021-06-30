https://ria.ru/20210630/er-1739325032.html

ЕР приостановила членство главы "Газпром газораспределение Ставрополь"

ЕР приостановила членство главы "Газпром газораспределение Ставрополь" - РИА Новости, 30.06.2021

ЕР приостановила членство главы "Газпром газораспределение Ставрополь"

Членство генерального директора "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергея Бондаренко в "Единой России" приостановлено, сообщает региональное отделение... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T22:21

2021-06-30T22:21

2021-06-30T22:21

сергей бондаренко

газпром

toyota land cruiser

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 30 июн - РИА Новости. Членство генерального директора "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергея Бондаренко в "Единой России" приостановлено, сообщает региональное отделение партии.В понедельник СК сообщил о задержании Бондаренко. По данным следствия, в феврале 2019 года он с целью уменьшения стоимости служебного авто Toyota Land Cruiser 200 значительно увеличил его пробег, повредив при этом одометр, впоследствии через подставных лиц выкупил у АО "Газпром газораспределение Ставрополь" иномарку за 890 тысяч рублей и отдал ее отцу. Ущерб от махинаций составил 1,5 миллиона рублей. В среду Бондаренко был помещен под домашний арест."В связи с возбуждением уголовного дела и в соответствии с уставом "Единой России" членство Сергея Бондаренко в партии приостановлено до решения суда. Если по решению суда Сергей Бондаренко будет оправдан, его членство в партии будет восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210628/glava-1738936181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей бондаренко, газпром, toyota land cruiser, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, происшествия