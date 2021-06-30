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Путин заявил, что поддерживает "Единую Россию" на выборах в Госдуму
Путин заявил, что поддерживает "Единую Россию" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 30.06.2021
Путин заявил, что поддерживает "Единую Россию" на выборах в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает "Единую Россию" и намерен поддержать ее и в ходе предстоящей избирательной кампании. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:16
2021-06-30T15:16
2021-06-30T16:56
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
единая россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает "Единую Россию" и намерен поддержать ее и в ходе предстоящей избирательной кампании."Именно поэтому и в силу того, что я был автором, что называется, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю, и так или иначе и сегодняшний наш разговор, и ответ на ваш вопрос говорит о том, что я намерен поддержать ее и в ходе избирательной кампании", - сказал Путин на прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
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Путин объяснил, почему поддерживает "Единую Россию"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает "Единую Россию" и намерен поддержать ее и в ходе предстоящей избирательной кампании. "Именно поэтому и в силу того, что я был автором, что называется, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю, и так или иначе и сегодняшний наш разговор, и ответ на ваш вопрос говорит о том, что я намерен поддержать ее и в ходе избирательной кампании", - сказал Путин на прямой линии.
2021-06-30T15:16
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прямая линия с владимиром путиным, единая россия, владимир путин, политика
Путин заявил, что поддерживает "Единую Россию" на выборах в Госдуму
15:16 30.06.2021 (обновлено: 16:56 30.06.2021)
Путин заявил, что поддерживает "Единую Россию" и будет ее поддерживать на выборах в Госдуму