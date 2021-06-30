https://ria.ru/20210630/er-1739242808.html

Путин заявил, что поддерживает "Единую Россию" на выборах в Госдуму

Путин заявил, что поддерживает "Единую Россию" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 30.06.2021

Путин заявил, что поддерживает "Единую Россию" на выборах в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает "Единую Россию" и намерен поддержать ее и в ходе предстоящей избирательной кампании. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:16

2021-06-30T15:16

2021-06-30T16:56

прямая линия с владимиром путиным — 2021

прямая линия с владимиром путиным

единая россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает "Единую Россию" и намерен поддержать ее и в ходе предстоящей избирательной кампании."Именно поэтому и в силу того, что я был автором, что называется, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю, и так или иначе и сегодняшний наш разговор, и ответ на ваш вопрос говорит о том, что я намерен поддержать ее и в ходе избирательной кампании", - сказал Путин на прямой линии.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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Путин объяснил, почему поддерживает "Единую Россию" Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает "Единую Россию" и намерен поддержать ее и в ходе предстоящей избирательной кампании. "Именно поэтому и в силу того, что я был автором, что называется, создателем этой партии, я естественным образом ее поддерживаю, и так или иначе и сегодняшний наш разговор, и ответ на ваш вопрос говорит о том, что я намерен поддержать ее и в ходе избирательной кампании", - сказал Путин на прямой линии. 2021-06-30T15:16 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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прямая линия с владимиром путиным, единая россия, владимир путин, политика