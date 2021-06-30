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Гибель экипажа космического корабля "Союз-11"

Гибель экипажа космического корабля "Союз-11" - РИА Новости, 30.06.2021

Гибель экипажа космического корабля "Союз-11"

30 июня 1971 года при возвращении на Землю погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Они отправились в полет в... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T00:26

2021-06-30T00:26

2021-06-30T00:26

земля

виктор пацаев

валерий кубасов

алексей леонов

центр управления полетами

москва

справки

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30 июня 1971 года при возвращении на Землю погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Они отправились в полет в начале июня того же года на корабле "Союз-11" для проведения стыковки с первой в мире пилотируемой орбитальной станцией "Салют-1", выведенной на орбиту 19 апреля 1971 года. К работе на ней была подготовлена группа космонавтов, из которой сформировали несколько экипажей. Первым к станции 24 апреля 1971 года отправился экипаж Владимира Шаталова, но во время стыковки со станцией был поврежден стыковочный узел корабля. Из-за неполного стягивания космических аппаратов не была обеспечена герметичность стыка. В такой ситуации переход космонавтов на борт станции был невозможен. Пробыв в состыкованном состоянии более пяти часов, корабль удалось отстыковать от станции. Так и не начав работу на ней, экипаж "Союза-10" вернулся на Землю.В связи с данной ситуацией было принято решение запустить следующий экипаж в июне 1971 года на корабле "Союз-11". Для выполнения этой программы стали готовиться дублеры экипажа "Союза-10" – Алексей Леонов, Валерий Кубасов, Петр Колодин. В дублирующем экипаже для этого полета подготовку проходили Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. За три дня до старта Валерия Кубасова по медицинским показателям отстранили от полета. За 10 часов до него на заседании Госкомиссии было объявлено, что экипаж Леонова от полета отстраняется, на космическом корабле "Союз-11" полетит дублирующий экипаж. Стартовав 6 июня 1971 года, космический корабль, пилотируемый командиром Георгием Добровольским, бортинженером Владиславом Волковым и инженером-испытателем Виктором Пацаевым, на следующей день штатно состыковался со станцией "Салют-1". Впервые на борт научной орбитальной станции транспортным кораблем был доставлен экипаж. С этого времени в космосе стала функционировать первая пилотируемая орбитальная научная станция. Командир станции Георгий Добровольский доложил на Землю о начале работы экипажа на борту "Салюта". Космонавты пробыли на орбите до 29 июня, справившись со всеми проблемами, возникшими на борту станции. При входе на "Салют-1" они обнаружили, что вентиляционная система вышла из строя, и ее пришлось чинить. Помимо этого, на 11-й день их пребывания на модуле произошло возгорание. Но даже в таких условиях Добровольскому, Пацаеву и Волкову удалось выполнить основной объем работ, провести эксперименты и научные исследования. Они провели астрофизические наблюдения, испытания в различных режимах работы бортовых систем, агрегатов и научной аппаратуры. В полете были отработаны методы и автономные средства ориентации и навигации, системы управления космическим комплексом при маневрировании на орбите. Особо важное значение для народного хозяйства страны имели визуальные наблюдения космонавтов и фотографирование геолого-географических объектов земной поверхности, атмосферных образований, метеорологической обстановки. Космонавты провели исследование акватории Мирового океана в интересах рыбного хозяйства, картографирование звездного неба с помощью ультрафиолетового телескопа "Орион" (такие работы не могут проводиться на Земле из-за поглощающих свойств атмосферы в ультрафиолетовой области), разносторонние медико-биологические исследования. Кроме того, экипаж осуществил измерения уровня радиации на борту станции. По установленному графику космонавты регулярно проводили телевизионные репортажи с борта "Салюта". По их докладу все бортовые системы корабля и станции работали нормально. Данные медицинской информации указывали на то, что члены экипажа на всем протяжении полета чувствовали себя хорошо.29 июня 1971 года на борт орбитальной научной станции с Земли поступило указание о завершении полета и подготовке к посадке. Космонавты, убедившись в нормальной работе всех систем корабля и станции, приготовились к этому. Они перенесли бортовые журналы и другие материалы научных исследований из станции "Салют" в корабль "Союз-11". Космонавты заняли свои рабочие места, привязались ремнями и после этого проверили работу всех бортовых систем корабля. В отсеках "Союз-11" давление и температура были в норме. Вся аппаратура работала нормально. Радиосвязь с Землей была устойчивой. После этого была успешно проведена расстыковка корабля со станцией. Около четырех часов продолжался полет "Союза-11" в космическом пространстве. Примерно в один в час 10 минут 30 июня 1971 года была включена система ориентации корабля, а через 25 минут – тормозная двигательная установка, проработавшая расчетное время.Все это время экипаж докладывал в Центр управления полетами о своих действиях. Дальше наступил момент отделения спускаемого аппарата от приборного и орбитального отсеков, которое произошло на высоте около 150 километров, и радиосвязь с космонавтами внезапно прервалась. Спускаемый аппарат, в котором находились Добровольский, Волков и Пацаев, по данным телеметрии, штатно вошел в плотные слои атмосферы, в расчетное время сработала парашютная система, включились двигатели мягкой посадки, и приземление произошло в заданном районе. Однако прибывшая почти сразу к месту приземления поисковая группа после вскрытия спускаемой капсулы обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни. Как выяснилось позже, причиной страшной катастрофы стал открывшийся на высоте около 150 километров от Земли вентиляционный клапан в спускаемом аппарате, предназначенный для поддержания системы жизнеобеспечения на борту. Его штатное открытие для выравнивания давления внутри аппарата должно было произойти в автоматическом режиме на высоте четыре километра от Земли. Несколько секунд, прежде чем потерять сознание, космонавты пытались устранить поломку. Экипаж определил, что у них "течет" клапан дыхательной вентиляции. Как установили позже, Виктор Пацаев пытался исправить положение. Космонавт сумел отстегнуть привязную систему, чтобы дотянуться до крана-"барашка" (для его закрытия нужно было сделать шесть с половиной оборотов), который был расположен прямо над его головой, но не успел. Через 40 секунд давление внутри космического корабля упало, и космонавты погибли.Спасти Добровольского, Волкова и Пацаева могли полетные скафандры, но они находились без них. "Союз-11", как и "Союз-10", мог вмещать до трех космонавтов, но при этом размеры кабины не позволяли им находиться в скафандрах. Записи, сделанные Добровольским, Волковым и Пацаевым в бортовых журналах, личные доклады, записанные на магнитную пленку, большое количество кинокадров, заснятых в космосе, были изучены учеными. Исследования, проведенные космонавтами на станции, внесли крупный вклад в развитие длительных орбитальных пилотируемых полетов и принесли важные научные результаты. После трагедии программа космических полетов была остановлена на более чем два года, а корабль "Союз" доработан. За это время были разработаны дополнительные меры по обеспечению безопасности экипажей: изменили компоновку органов управления кораблем, на злополучном клапане заменили кран-"барашек" заслонками, которые можно закрыть одним движением, приняли решение об обязательном использовании скафандров "Сокол" при выведении корабля на орбиту и при возращении космонавтов на Землю, экипажи сократили до двух человек, чтобы разместить обеспечивающее их безопасность оборудование. Полеты экипажей из трех космонавтов возобновились с конца 1980-х годов на кораблях следующей модификации. Гибель космонавтов Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева является самой страшной трагедией за все время советско-российской космонавтики. Погибшие члены экипажа посмертно награждены званиями Героя Советского Союза (Волкову, совершившему в 1969 году первый космический полет на корабле "Союз-7", – во второй раз). Урны с прахом погибших космонавтов захоронены в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. Память героев космоса достойно увековечена в истории. Их именами названы кратеры на Луне, малые планеты Солнечной системы. Многие годы их имена носили суда Академии наук СССР. Установлены бюсты и памятные доски в местах, связанных с жизнью и деятельностью космонавтов.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, виктор пацаев, валерий кубасов, алексей леонов, центр управления полетами, москва, справки