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Дело блогера Била о крупном ДТП в Москве поступило в суд
Дело блогера Била о крупном ДТП в Москве поступило в суд - РИА Новости, 30.06.2021
Дело блогера Била о крупном ДТП в Москве поступило в суд
Дело блогера Эдварда Била, устроившего крупное ДТП в центре Москвы, направили в суд, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:02
2021-06-30T16:07
массовое дтп на садовом кольце
садовое кольцо (москва)
андрей князев
госдума рф
эдвард бил (блогер)
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Дело блогера Эдварда Била, устроившего крупное ДТП в центре Москвы, направили в суд, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Отмечается, что в прокуратуре Москвы Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) вручили обвинительное заключение, ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека."Органами предварительного расследования в удовлетворении ходатайств о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон отказано. Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Ранее Бил полностью выплатил компенсацию, в связи с чем адвокат потерпевшей Андрей Князев направил ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела по примирению сторон, однако ему было отказано.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.Сам блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. На время следствия он находится под запретом определенных действий: не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Ему грозит реальный срок заключения.После аварии также выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал правила дорожного движения. Только с начала года на нем "висели" более 400 штрафов.
https://ria.ru/20210514/proisshestviya-1732304853.html
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массовое дтп на садовом кольце, садовое кольцо (москва), андрей князев, госдума рф, эдвард бил (блогер), москва, происшествия
Дело блогера Била о крупном ДТП в Москве поступило в суд
16:02 30.06.2021 (обновлено: 16:07 30.06.2021)
 
© МВД РоссииЭдвард Бил. Кадр видео МВД
Эдвард Бил. Кадр видео МВД
© МВД России

Дело блогера Эдварда Била, устроившего крупное ДТП в центре Москвы, поступило в суд

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Дело блогера Эдварда Била, устроившего крупное ДТП в центре Москвы, направили в суд, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Отмечается, что в прокуратуре Москвы Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) вручили обвинительное заключение, ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
"Органами предварительного расследования в удовлетворении ходатайств о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон отказано. Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ранее Бил полностью выплатил компенсацию, в связи с чем адвокат потерпевшей Андрей Князев направил ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела по примирению сторон, однако ему было отказано.
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.
Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.
Сам блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. На время следствия он находится под запретом определенных действий: не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Ему грозит реальный срок заключения.
После аварии также выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал правила дорожного движения. Только с начала года на нем "висели" более 400 штрафов.
Эдвард Бил. Кадр видео
14 мая, 13:55
Защита потерпевшей попросила следствие закрыть дело против блогера Била
 
Массовое ДТП на Садовом кольцеСадовое кольцо (Москва)Андрей КнязевГосдума РФЭдвард Бил (блогер)МоскваПроисшествия
 
 
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