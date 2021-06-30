https://ria.ru/20210630/dtp-1739255965.html

Дело блогера Била о крупном ДТП в Москве поступило в суд

Дело блогера Била о крупном ДТП в Москве поступило в суд - РИА Новости, 30.06.2021

Дело блогера Била о крупном ДТП в Москве поступило в суд

Дело блогера Эдварда Била, устроившего крупное ДТП в центре Москвы, направили в суд, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:02

2021-06-30T16:02

2021-06-30T16:07

массовое дтп на садовом кольце

садовое кольцо (москва)

андрей князев

госдума рф

эдвард бил (блогер)

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Дело блогера Эдварда Била, устроившего крупное ДТП в центре Москвы, направили в суд, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Отмечается, что в прокуратуре Москвы Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) вручили обвинительное заключение, ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека."Органами предварительного расследования в удовлетворении ходатайств о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон отказано. Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Ранее Бил полностью выплатил компенсацию, в связи с чем адвокат потерпевшей Андрей Князев направил ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела по примирению сторон, однако ему было отказано.Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.Сам блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. На время следствия он находится под запретом определенных действий: не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Ему грозит реальный срок заключения.После аварии также выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал правила дорожного движения. Только с начала года на нем "висели" более 400 штрафов.

https://ria.ru/20210514/proisshestviya-1732304853.html

садовое кольцо (москва)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

массовое дтп на садовом кольце, садовое кольцо (москва), андрей князев, госдума рф, эдвард бил (блогер), москва, происшествия