Дело блогера Била о крупном ДТП в Москве поступило в суд
16:02 30.06.2021 (обновлено: 16:07 30.06.2021)
© МВД РоссииЭдвард Бил. Кадр видео МВД
© МВД России
Дело блогера Эдварда Била, устроившего крупное ДТП в центре Москвы, поступило в суд
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Дело блогера Эдварда Била, устроившего крупное ДТП в центре Москвы, направили в суд, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Отмечается, что в прокуратуре Москвы Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль) вручили обвинительное заключение, ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
"Органами предварительного расследования в удовлетворении ходатайств о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон отказано. Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Ранее Бил полностью выплатил компенсацию, в связи с чем адвокат потерпевшей Андрей Князев направил ходатайство в Главное следственное управление МВД по Москве о прекращении уголовного дела по примирению сторон, однако ему было отказано.
Громкое ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля.
Среди пострадавших оказалась сотрудник аппарата Госдумы Мария Артемова, которая попала с тяжелыми травмами в больницу, где и остается по сей день. При поступлении в больницу у нее была закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.
Сам блогер после ДТП заверил журналистов, что раскаивается в случившемся. На время следствия он находится под запретом определенных действий: не должен покидать жилище с 8 вечера до 8 утра, пользоваться интернетом и садиться за руль. Ему грозит реальный срок заключения.
После аварии также выяснилось, что Бил регулярно и грубо нарушал правила дорожного движения. Только с начала года на нем "висели" более 400 штрафов.