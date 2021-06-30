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На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с 14 пассажирами
На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с 14 пассажирами - РИА Новости, 30.06.2021
На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с 14 пассажирами
Число пострадавших в ДТП с автомобилем "Газель" с пассажирами на трассе в Волгоградской области выросло до 13 человек, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T08:21
2021-06-30T08:21
2021-06-30T09:51
авто
волгоградская область
городищенский район
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 30 июн – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автомобилем "Газель" с пассажирами на трассе в Волгоградской области выросло до 13 человек, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.В среду утром на трассе Москва-Волгоград в Городищенском районе водитель "Газели" не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. Полиция ранее сообщала, что в автомобиле находились 11 человек, восемь из них получили травмы."Ехали с Самофаловки предположительно в Иловлинский район 14 пассажиров, 13 пострадало", - заявили в полиции.По информации ведомства, в автомобиле ехали на работу в поля трудовые мигранты, при себе у них не оказалось документов. На место ДТП выехало руководство управления по вопросам миграции.
волгоградская область
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авто, волгоградская область, городищенский район, происшествия
На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с 14 пассажирами
08:21 30.06.2021 (обновлено: 09:51 30.06.2021)
На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель", пострадали 13 человек