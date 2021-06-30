https://ria.ru/20210630/dtp-1739158664.html

На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с 14 пассажирами

На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с 14 пассажирами - РИА Новости, 30.06.2021

На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с 14 пассажирами

Число пострадавших в ДТП с автомобилем "Газель" с пассажирами на трассе в Волгоградской области выросло до 13 человек, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T08:21

2021-06-30T08:21

2021-06-30T09:51

авто

волгоградская область

городищенский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739166792_0:72:934:597_1920x0_80_0_0_182e7829e7a6e2cdbf9ae41e561dd9f4.jpg

ВОЛГОГРАД, 30 июн – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автомобилем "Газель" с пассажирами на трассе в Волгоградской области выросло до 13 человек, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.В среду утром на трассе Москва-Волгоград в Городищенском районе водитель "Газели" не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. Полиция ранее сообщала, что в автомобиле находились 11 человек, восемь из них получили травмы."Ехали с Самофаловки предположительно в Иловлинский район 14 пассажиров, 13 пострадало", - заявили в полиции.По информации ведомства, в автомобиле ехали на работу в поля трудовые мигранты, при себе у них не оказалось документов. На место ДТП выехало руководство управления по вопросам миграции.

волгоградская область

городищенский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, волгоградская область, городищенский район, происшествия