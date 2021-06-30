Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210630/dtp-1739158664.html
На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с 14 пассажирами
На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с 14 пассажирами - РИА Новости, 30.06.2021
На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с 14 пассажирами
Число пострадавших в ДТП с автомобилем "Газель" с пассажирами на трассе в Волгоградской области выросло до 13 человек, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T08:21
2021-06-30T09:51
авто
волгоградская область
городищенский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739166792_0:72:934:597_1920x0_80_0_0_182e7829e7a6e2cdbf9ae41e561dd9f4.jpg
ВОЛГОГРАД, 30 июн – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автомобилем "Газель" с пассажирами на трассе в Волгоградской области выросло до 13 человек, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.В среду утром на трассе Москва-Волгоград в Городищенском районе водитель "Газели" не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. Полиция ранее сообщала, что в автомобиле находились 11 человек, восемь из них получили травмы."Ехали с Самофаловки предположительно в Иловлинский район 14 пассажиров, 13 пострадало", - заявили в полиции.По информации ведомства, в автомобиле ехали на работу в поля трудовые мигранты, при себе у них не оказалось документов. На место ДТП выехало руководство управления по вопросам миграции.
волгоградская область
городищенский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739166792_22:0:913:668_1920x0_80_0_0_0f671507134ac3aadb78bf13da74bf81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, волгоградская область, городищенский район, происшествия
На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с 14 пассажирами
08:21 30.06.2021 (обновлено: 09:51 30.06.2021)
 
© РИА Новости / ГУ МВД России по Волгоградской области / Перейти в фотобанк"Газель" с пассажирами перевернулась под Волгоградом
Газель с пассажирами перевернулась под Волгоградом - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / ГУ МВД России по Волгоградской области
Перейти в фотобанк

На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель", пострадали 13 человек

Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 30 июн – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автомобилем "Газель" с пассажирами на трассе в Волгоградской области выросло до 13 человек, сообщили журналистам в ГУ МВД по региону.
В среду утром на трассе Москва-Волгоград в Городищенском районе водитель "Газели" не справился с управлением, автомобиль опрокинулся. Полиция ранее сообщала, что в автомобиле находились 11 человек, восемь из них получили травмы.
"Ехали с Самофаловки предположительно в Иловлинский район 14 пассажиров, 13 пострадало", - заявили в полиции.
По информации ведомства, в автомобиле ехали на работу в поля трудовые мигранты, при себе у них не оказалось документов. На место ДТП выехало руководство управления по вопросам миграции.
 
АвтоВолгоградская областьГородищенский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15Москву и Центральную Россию в июле ждет засуха, заявил синоптик
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
06:23Ученые выяснили, стоит ли пороть детей
06:02В Киеве признали потерю "морального превосходства"
Лента новостейМолния