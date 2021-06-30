https://ria.ru/20210630/drova-1739270116.html
Жительнице Краснотурьинска предложили дрова, пока ей не проведут газ
Жительнице Краснотурьинска предложили дрова, пока ей не проведут газ - РИА Новости, 30.06.2021
Жительнице Краснотурьинска предложили дрова, пока ей не проведут газ
Мэр Краснотурьинска в Свердловской области Александр Устинов предложил помощь с дровами женщине, которая обратилась на прямую линию президента РФ Владимира... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:58
2021-06-30T16:58
2021-06-30T16:58
прямая линия с владимиром путиным — 2021
жкх
прямая линия с владимиром путиным
евгений куйвашев
владимир путин
свердловская область
краснотурьинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150588/91/1505889113_0:223:4272:2626_1920x0_80_0_0_e4a035794cc1cd54ac44e0b9f463161e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Мэр Краснотурьинска в Свердловской области Александр Устинов предложил помощь с дровами женщине, которая обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина с вопросом о подключении ее дома к газу, сообщил департамент информационной политики региона.На прямую линию к президенту обратилась жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина. Она рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разобраться в ситуации, проверку начали СК и прокуратура. Мэр города сообщил, что газ у женщины появится в 2023 году. Он также добавил, что дома у него нет."По поручению губернатора Евгения Куйвашева глава Краснотурьинска Александр Устинов разобрался в вопросе и встретился со Светланой Култыгиной, рассказал об этапах газификации поселка и конкретно ее дома, предложил помощь в обеспечении дровами. Их доставят до обеда 1 июля", - говорится в сообщении департамента.
https://ria.ru/20210630/omsk-1739266860.html
свердловская область
краснотурьинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150588/91/1505889113_238:0:4035:2848_1920x0_80_0_0_f14e76758b618867f5c2262e4f613a0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, прямая линия с владимиром путиным, евгений куйвашев, владимир путин, свердловская область, краснотурьинск
Жительнице Краснотурьинска предложили дрова, пока ей не проведут газ
Мэр Краснотурьинска предложил помочь с дровами женщине, пожаловавшейся на отсутствие газа