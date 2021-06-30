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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/drova-1739270116.html
Жительнице Краснотурьинска предложили дрова, пока ей не проведут газ
Жительнице Краснотурьинска предложили дрова, пока ей не проведут газ - РИА Новости, 30.06.2021
Жительнице Краснотурьинска предложили дрова, пока ей не проведут газ
Мэр Краснотурьинска в Свердловской области Александр Устинов предложил помощь с дровами женщине, которая обратилась на прямую линию президента РФ Владимира... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:58
2021-06-30T16:58
прямая линия с владимиром путиным — 2021
жкх
прямая линия с владимиром путиным
евгений куйвашев
владимир путин
свердловская область
краснотурьинск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Мэр Краснотурьинска в Свердловской области Александр Устинов предложил помощь с дровами женщине, которая обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина с вопросом о подключении ее дома к газу, сообщил департамент информационной политики региона.На прямую линию к президенту обратилась жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина. Она рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разобраться в ситуации, проверку начали СК и прокуратура. Мэр города сообщил, что газ у женщины появится в 2023 году. Он также добавил, что дома у него нет."По поручению губернатора Евгения Куйвашева глава Краснотурьинска Александр Устинов разобрался в вопросе и встретился со Светланой Култыгиной, рассказал об этапах газификации поселка и конкретно ее дома, предложил помощь в обеспечении дровами. Их доставят до обеда 1 июля", - говорится в сообщении департамента.
https://ria.ru/20210630/omsk-1739266860.html
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жкх, прямая линия с владимиром путиным, евгений куйвашев, владимир путин, свердловская область, краснотурьинск
Жительнице Краснотурьинска предложили дрова, пока ей не проведут газ
16:58 30.06.2021
 
© Fotolia / kvdkzГрузовик, перевозящий дрова, на трассе
Грузовик, перевозящий дрова, на трассе - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Fotolia / kvdkz

Мэр Краснотурьинска предложил помочь с дровами женщине, пожаловавшейся на отсутствие газа

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Мэр Краснотурьинска в Свердловской области Александр Устинов предложил помощь с дровами женщине, которая обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина с вопросом о подключении ее дома к газу, сообщил департамент информационной политики региона.
На прямую линию к президенту обратилась жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина. Она рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разобраться в ситуации, проверку начали СК и прокуратура. Мэр города сообщил, что газ у женщины появится в 2023 году. Он также добавил, что дома у него нет.
"По поручению губернатора Евгения Куйвашева глава Краснотурьинска Александр Устинов разобрался в вопросе и встретился со Светланой Култыгиной, рассказал об этапах газификации поселка и конкретно ее дома, предложил помощь в обеспечении дровами. Их доставят до обеда 1 июля", - говорится в сообщении департамента.
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