https://ria.ru/20210630/drova-1739270116.html

Жительнице Краснотурьинска предложили дрова, пока ей не проведут газ

Жительнице Краснотурьинска предложили дрова, пока ей не проведут газ - РИА Новости, 30.06.2021

Жительнице Краснотурьинска предложили дрова, пока ей не проведут газ

Мэр Краснотурьинска в Свердловской области Александр Устинов предложил помощь с дровами женщине, которая обратилась на прямую линию президента РФ Владимира... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T16:58

2021-06-30T16:58

2021-06-30T16:58

прямая линия с владимиром путиным — 2021

жкх

прямая линия с владимиром путиным

евгений куйвашев

владимир путин

свердловская область

краснотурьинск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Мэр Краснотурьинска в Свердловской области Александр Устинов предложил помощь с дровами женщине, которая обратилась на прямую линию президента РФ Владимира Путина с вопросом о подключении ее дома к газу, сообщил департамент информационной политики региона.На прямую линию к президенту обратилась жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина. Она рассказала, что к ее дому не могут провести газ, хотя рядом есть газифицированный дом мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разобраться в ситуации, проверку начали СК и прокуратура. Мэр города сообщил, что газ у женщины появится в 2023 году. Он также добавил, что дома у него нет."По поручению губернатора Евгения Куйвашева глава Краснотурьинска Александр Устинов разобрался в вопросе и встретился со Светланой Култыгиной, рассказал об этапах газификации поселка и конкретно ее дома, предложил помощь в обеспечении дровами. Их доставят до обеда 1 июля", - говорится в сообщении департамента.

https://ria.ru/20210630/omsk-1739266860.html

свердловская область

краснотурьинск

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