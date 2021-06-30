https://ria.ru/20210630/doroga-1739255385.html

Прокуратура проверяет дорогу в Красноярском крае после жалобы Путину

Прокуратура проверяет дорогу в Красноярском крае после жалобы Путину - РИА Новости, 30.06.2021

Прокуратура проверяет дорогу в Красноярском крае после жалобы Путину

Прокуратура проводит проверку после жалобы жительницы поселка Боровое города Лесосибирска Красноярского края на затопленную дорогу, сообщает надзорное... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T15:59

2021-06-30T15:59

2021-06-30T16:06

александр усс

владимир путин

лесосибирск

прямая линия с владимиром путиным — 2021

прямая линия с владимиром путиным

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после жалобы жительницы поселка Боровое города Лесосибирска Красноярского края на затопленную дорогу, сообщает надзорное ведомство.На прямую линию с президентом Владимиром Путиным позвонила жительница поселка, рассказавшая о затопленной дороге, по которой невозможно ездить, а также на бездействие местных властей."Прокуратура Красноярского края организовала проверку информации о возможных нарушениях при ремонте дорожного полотна к поселку Боровое и ненадлежащем рассмотрении обращений органами местного самоуправления. Прокуратура проведет проверку и при наличии оснований примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Путин пообещал обсудить эту проблему с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

https://ria.ru/20210630/putin-1739251046.html

лесосибирск

красноярский край

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