https://ria.ru/20210630/doroga-1739255385.html
Прокуратура проверяет дорогу в Красноярском крае после жалобы Путину
Прокуратура проверяет дорогу в Красноярском крае после жалобы Путину - РИА Новости, 30.06.2021
Прокуратура проверяет дорогу в Красноярском крае после жалобы Путину
Прокуратура проводит проверку после жалобы жительницы поселка Боровое города Лесосибирска Красноярского края на затопленную дорогу, сообщает надзорное... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:59
2021-06-30T15:59
2021-06-30T16:06
александр усс
владимир путин
лесосибирск
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после жалобы жительницы поселка Боровое города Лесосибирска Красноярского края на затопленную дорогу, сообщает надзорное ведомство.На прямую линию с президентом Владимиром Путиным позвонила жительница поселка, рассказавшая о затопленной дороге, по которой невозможно ездить, а также на бездействие местных властей."Прокуратура Красноярского края организовала проверку информации о возможных нарушениях при ремонте дорожного полотна к поселку Боровое и ненадлежащем рассмотрении обращений органами местного самоуправления. Прокуратура проведет проверку и при наличии оснований примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Путин пообещал обсудить эту проблему с губернатором Красноярского края Александром Уссом.
https://ria.ru/20210630/putin-1739251046.html
лесосибирск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр усс, владимир путин, лесосибирск, прямая линия с владимиром путиным, красноярский край, происшествия
Прокуратура проверяет дорогу в Красноярском крае после жалобы Путину
15:59 30.06.2021 (обновлено: 16:06 30.06.2021)
Прокуратура начала проверку дороги в Красноярском крае после жалобы Путину