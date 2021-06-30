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Прокуратура проверяет дорогу в Красноярском крае после жалобы Путину
Прокуратура проверяет дорогу в Красноярском крае после жалобы Путину - РИА Новости, 30.06.2021
Прокуратура проверяет дорогу в Красноярском крае после жалобы Путину
Прокуратура проводит проверку после жалобы жительницы поселка Боровое города Лесосибирска Красноярского края на затопленную дорогу, сообщает надзорное... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:59
2021-06-30T16:06
александр усс
владимир путин
лесосибирск
прямая линия с владимиром путиным — 2021
прямая линия с владимиром путиным
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после жалобы жительницы поселка Боровое города Лесосибирска Красноярского края на затопленную дорогу, сообщает надзорное ведомство.На прямую линию с президентом Владимиром Путиным позвонила жительница поселка, рассказавшая о затопленной дороге, по которой невозможно ездить, а также на бездействие местных властей."Прокуратура Красноярского края организовала проверку информации о возможных нарушениях при ремонте дорожного полотна к поселку Боровое и ненадлежащем рассмотрении обращений органами местного самоуправления. Прокуратура проведет проверку и при наличии оснований примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.Путин пообещал обсудить эту проблему с губернатором Красноярского края Александром Уссом.
https://ria.ru/20210630/putin-1739251046.html
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александр усс, владимир путин, лесосибирск, прямая линия с владимиром путиным, красноярский край, происшествия
Прокуратура проверяет дорогу в Красноярском крае после жалобы Путину
15:59 30.06.2021 (обновлено: 16:06 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов

Прокуратура начала проверку дороги в Красноярском крае после жалобы Путину

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после жалобы жительницы поселка Боровое города Лесосибирска Красноярского края на затопленную дорогу, сообщает надзорное ведомство.
На прямую линию с президентом Владимиром Путиным позвонила жительница поселка, рассказавшая о затопленной дороге, по которой невозможно ездить, а также на бездействие местных властей.
"Прокуратура Красноярского края организовала проверку информации о возможных нарушениях при ремонте дорожного полотна к поселку Боровое и ненадлежащем рассмотрении обращений органами местного самоуправления. Прокуратура проведет проверку и при наличии оснований примет исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
Путин пообещал обсудить эту проблему с губернатором Красноярского края Александром Уссом.
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