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Лавров предложил США обнулить нездоровую ситуацию в отношениях
Лавров предложил США обнулить нездоровую ситуацию в отношениях - РИА Новости, 30.06.2021
Лавров предложил США обнулить нездоровую ситуацию в отношениях
Москва готова к обнулению "нездоровой и неприемлемой" ситуации в российско-американских отношениях, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T17:41
2021-06-30T20:53
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ, 30 июн — РИА Новости. Москва готова к обнулению "нездоровой и неприемлемой" ситуации в российско-американских отношениях, заявил глава МИД Сергей Лавров.На пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу он напомнил, что нынешний кризис между Россией и Штатами спровоцировала администрация бывшего американского президента Барака Обамы.По словам Лаврова, Москва готова "разговаривать" по этому поводу, но "исключительно на взаимоуважительной основе и на основе баланса интересов друг друга".На прошедшем в Женеве 16 июня саммите Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились начать консультации по стратегической стабильности, которые должны заложить основу будущего контроля над вооружениями. Как говорится в заявлении лидеров по итогам саммита, Москва и Вашингтон стремятся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.При этом Сергей Лавров отмечал, что заявления, поступающие сейчас из Вашингтона, не совсем соответствуют позиции, которую американская сторона занимала на переговорах. Так, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не намерен предупреждать Москву об ответных киберударах. В свою очередь, Владимир Путин во время прямой линии выразил надежду на нормализацию отношений с США.
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сергей лавров, москва, сша, в мире
Лавров предложил США обнулить нездоровую ситуацию в отношениях
17:41 30.06.2021 (обновлено: 20:53 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции по итогам встречи в Анталье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции по итогам встречи в Анталье - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Лавров предложил США обнулить нездоровую ситуацию в отношениях

Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 30 июн — РИА Новости. Москва готова к обнулению "нездоровой и неприемлемой" ситуации в российско-американских отношениях, заявил глава МИД Сергей Лавров.
На пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу он напомнил, что нынешний кризис между Россией и Штатами спровоцировала администрация бывшего американского президента Барака Обамы.
По словам Лаврова, Москва готова "разговаривать" по этому поводу, но "исключительно на взаимоуважительной основе и на основе баланса интересов друг друга".

"Мы к поиску такого баланса готовы, надеюсь, что американцы тоже до этого дозреют и будут искать такой баланс не только в сфере стратегической стабильности, но и всех остальных областях, где у нас существуют проблемы, а их немало", — отметил глава российского МИД.

На прошедшем в Женеве 16 июня саммите Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились начать консультации по стратегической стабильности, которые должны заложить основу будущего контроля над вооружениями. Как говорится в заявлении лидеров по итогам саммита, Москва и Вашингтон стремятся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.
При этом Сергей Лавров отмечал, что заявления, поступающие сейчас из Вашингтона, не совсем соответствуют позиции, которую американская сторона занимала на переговорах. Так, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не намерен предупреждать Москву об ответных киберударах.
В свою очередь, Владимир Путин во время прямой линии выразил надежду на нормализацию отношений с США.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи в Анталье - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
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