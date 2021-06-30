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Лавров предложил США обнулить нездоровую ситуацию в отношениях

Лавров предложил США обнулить нездоровую ситуацию в отношениях - РИА Новости, 30.06.2021

Лавров предложил США обнулить нездоровую ситуацию в отношениях

Москва готова к обнулению "нездоровой и неприемлемой" ситуации в российско-американских отношениях, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T17:41

2021-06-30T17:41

2021-06-30T20:53

сергей лавров

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сша

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АНТАЛЬЯ, 30 июн — РИА Новости. Москва готова к обнулению "нездоровой и неприемлемой" ситуации в российско-американских отношениях, заявил глава МИД Сергей Лавров.На пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу он напомнил, что нынешний кризис между Россией и Штатами спровоцировала администрация бывшего американского президента Барака Обамы.По словам Лаврова, Москва готова "разговаривать" по этому поводу, но "исключительно на взаимоуважительной основе и на основе баланса интересов друг друга".На прошедшем в Женеве 16 июня саммите Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились начать консультации по стратегической стабильности, которые должны заложить основу будущего контроля над вооружениями. Как говорится в заявлении лидеров по итогам саммита, Москва и Вашингтон стремятся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.При этом Сергей Лавров отмечал, что заявления, поступающие сейчас из Вашингтона, не совсем соответствуют позиции, которую американская сторона занимала на переговорах. Так, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не намерен предупреждать Москву об ответных киберударах. В свою очередь, Владимир Путин во время прямой линии выразил надежду на нормализацию отношений с США.

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сергей лавров, москва, сша, в мире