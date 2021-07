https://ria.ru/20210630/dieta-1739212655.html

Ученые рассказали об опасности диеты в южном стиле

Ученые рассказали об опасности диеты в южном стиле - РИА Новости, 30.06.2021

Ученые рассказали об опасности диеты в южном стиле

Американские ученые установили, что регулярное употребление большого количества жареных продуктов и сладких напитков повышает риск смерти от сердечно-сосудистых РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:32

2021-06-30T13:32

2021-06-30T13:32

наука

американская кардиологическая ассоциация

здоровье

сша

диета

питание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152053/48/1520534871_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_327df14e112142c977ecdd137b061db8.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американские ученые установили, что регулярное употребление большого количества жареных продуктов и сладких напитков повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В качестве здоровой альтернативы авторы предлагают средиземноморскую диету. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации JAHA: Journal of the American Heart Association.Основой для анализа стали данные когортного исследования REGARDS, изучавшего связь различных факторов жизни с риском инсульта. Исследование проводили в США в 2003-2007 годы, в нем участвовали люди в возрасте 45 лет и старше."Хотя это исследование носило наблюдательный характер, результаты показывают, что диета может быть изменяемым фактором риска внезапной смерти, связанной с сердцем, и, следовательно, диета — это фактор риска, который мы в некоторой степени контролируем", — приводятся в пресс-релизе Американской кардиологической ассоциации слова первого автора статьи Джеймса Шикани (James Shikany), профессора медицины факультета профилактической медицины Университета Алабамы в Бирмингеме.Под внезапной смертью, связанной с сердцем, ученые понимают потерю функции сердца, которая приводит к смерти в течение часа после появления симптомов. Согласно статистике Американской кардиологической ассоциации, в 2019 году в США было почти 367 тысяч таких смертей, то есть смерть от внезапной остановки сердца составила более 13 процентов от всех смертей в стране.В выборку авторы включили 21 тысячу человек, которые в начале исследования имели в анамнезе ишемическую болезнь сердца. В течение почти десяти лет ученые проверяли здоровье участников и с помощью анкет оценивали, какие из 110 отмеченных продуктов и в каком количестве они употребляли. За это время более 400 участников умерли от внезапной сердечной смерти.Проанализировав анкеты, ученые определили пять моделей питания: 1) "южный" стиль с большим количеством жареной пищи, яиц, жиров, мясных субпродуктов и мясных деликатесов типа колбас и бекона, а также сахаросодержащих напитков; 2) "сладкий" рацион, включающий десерты, шоколад, конфеты и подслащенные продукты для завтрака; 3) "удобный" режим питания, основанный на простых в приготовлении продуктах, таких как блюда из макаронных изделий или еда на вынос, такие как пицца, мексиканская и китайская пища; 4) "растительный" рацион, богатый овощами, фруктами, фруктовыми соками, злаками, бобами, рыбой, птицей и йогуртом, и 5) диета "алкоголь и салат", включающая пиво, вино, ликеры в сочетании с зеленью, помидорами и заправленными соусом салатами.Наиболее вредным для сердечно-сосудистой системы оказался "южный" стиль питания — с ним связано максимальное количество внезапных сердечных смертей, а наименее опасным — "растительный" вариант, максимально близкий к известной всем средиземноморской диете, богатой фруктами, овощами, рыбой, цельнозерновыми и бобовыми и содержащей очень мало мяса и молочных продуктов.В целом, у участников, которые придерживались диеты "южного" стиля, риск внезапной сердечной смерти был на 46 процентов выше среднего в группе, а у тех, кто следовал традиционной средиземноморской диете, — на 26 процентов ниже.Отсюда авторы делают вывод о том, что отказ от рациона с низким содержанием жареной пищи, мясных субпродуктов и обработанного мяса, характерных для диеты "южного" стиля, и переход на пищу, богатую фруктами, овощами, цельнозерновыми и рыбой, может существенно снизить риск внезапной смерти, связанной с сердцем.

https://ria.ru/20210622/kartofel-1738060501.html

https://ria.ru/20210602/frukty-1735257359.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

американская кардиологическая ассоциация, здоровье, сша, диета, питание