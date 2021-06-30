https://ria.ru/20210630/daniya-1739201032.html

СМИ подозревают российских хакеров в атаке на национальный банк Дании

СМИ подозревают российских хакеров в атаке на национальный банк Дании - РИА Новости, 30.06.2021

СМИ подозревают российских хакеров в атаке на национальный банк Дании

Российские хакеры могут быть причастны к атаке на Датский национальный банк с помощью лазейки в программном обеспечении SolarWinds, которая оставалась... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:46

2021-06-30T12:46

2021-06-30T12:46

россия

хакеры

кибербезопасность

дания

в мире

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МУРМАНСК, 30 июн – РИА Новости. Российские хакеры могут быть причастны к атаке на Датский национальный банк с помощью лазейки в программном обеспечении SolarWinds, которая оставалась незамеченной в течение семи месяцев, сообщил датский портал Version2."Национальный банк Дании подвергся взлому в результате "самой изощренной хакерской атаки в мире", - написало издание.Сообщается, что злоумышленники - скорее всего, российские хакеры - внедрили в сети банка вредоносную программу (либо сделали лазейку в коде легальной программы) – бэкдор в программном обеспечении SolarWinds, который оставался работоспособным семь месяцев, пока не был обнаружен американской фирмой Fire Eye."Сам национальный банк Дании не может исключить, что предполагаемые российские государственные хакеры использовали бэкдор для дальнейшей компрометации банка", - отметило издание.При этом сам банк отказался от подробных комментариев, сообщив изданию только, что "признаков того, что атака привела к каким-либо реальным последствиям, нет".Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно говорила, что готова к диалогу по кибербезопасности.Как отмечает издание, взлом был обнаружен случайно, а у хакеров имелись "уникальные возможности", поскольку банк обладает обширной информационной базой о датских компаниях."Мы знаем, что дестабилизация Запада является стратегической целью русских. Россияне заинтересованы в создании нестабильной ситуации, и этого наверняка можно добиться, если исключить национальный банк Дании из игры", - приводятся в сообщении слова руководителя IT-департамента бизнес-школы Копенгагена Яна Лемницера.Эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов в беседе с РИА Новости отмечал, что определить, на какое правительство могут работать хакеры, стало в разы сложнее, поскольку многие группировки специально пытаются оставить следы, чтобы подставить другие страны.В декабре 2020 года было атаковано программное обеспечение компании SolarWinds. В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, в котором допускалось, что за масштабной кибератакой на клиентов фирмы якобы стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили. США в связи со взломом ввели санкции, Москва какую-либо причастность к инциденту опровергает.

https://ria.ru/20210626/khakery-1738705870.html

https://ria.ru/20210608/vzlom-1736160219.html

https://ria.ru/20210629/kiberataki-1739035033.html

https://ria.ru/20210606/mask-1735858645.html

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россия, хакеры, кибербезопасность, дания, в мире