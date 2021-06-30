Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210630/chuma-1739194527.html
При раскопках в Латвии обнаружили 5000-летний штамм чумы
При раскопках в Латвии обнаружили 5000-летний штамм чумы - РИА Новости, 30.06.2021
При раскопках в Латвии обнаружили 5000-летний штамм чумы
Ученые обнаружили следы возбудителя чумы, бактерии Yersinia pestis, возрастом порядка 5 тысяч лет в черепе охотника-собирателя, захороненного на территории... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T12:27
2021-06-30T12:27
наука
латвия
наука
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597689674_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_e9fdac5dea8527d97b0b299c8ece1e58.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ученые обнаружили следы возбудителя чумы, бактерии Yersinia pestis, возрастом порядка 5 тысяч лет в черепе охотника-собирателя, захороненного на территории Латвии, сообщается в статье в научном журнале Cell Reports.Останки на неолитической стоянке Риннюкалнс были обнаружены еще в XIX веке. Тогда ученые нашли части скелета женщины, погибшей в возрасте 12-18 лет, и мужчины в возрасте 20-30 лет. После Второй мировой войны останки были утеряны, однако в 2011 году их удалось вновь обнаружить. Позднее на стоянке обнаружили еще два захоронения с взрослым мужчиной и младенцем.При изучении ДНК образцов в черепе одного из мужчин найдены следы Yersinia pestis, как считают ученые, мужчина мог заразиться от животного.Как следует из публикации, это один из древнейших штаммов чумы, ученые предполагают, что он был менее заразным по сравнению с последующими вариантами.
https://ria.ru/20210627/nipakh-1738815447.html
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597689674_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_12f6c42f2718b0393cc5325dfb37797a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
латвия, наука, в мире
При раскопках в Латвии обнаружили 5000-летний штамм чумы
12:27 30.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

При раскопках в Латвии обнаружили 5000-летний штамм чумы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ученые обнаружили следы возбудителя чумы, бактерии Yersinia pestis, возрастом порядка 5 тысяч лет в черепе охотника-собирателя, захороненного на территории Латвии, сообщается в статье в научном журнале Cell Reports.
Останки на неолитической стоянке Риннюкалнс были обнаружены еще в XIX веке. Тогда ученые нашли части скелета женщины, погибшей в возрасте 12-18 лет, и мужчины в возрасте 20-30 лет. После Второй мировой войны останки были утеряны, однако в 2011 году их удалось вновь обнаружить. Позднее на стоянке обнаружили еще два захоронения с взрослым мужчиной и младенцем.
При изучении ДНК образцов в черепе одного из мужчин найдены следы Yersinia pestis, как считают ученые, мужчина мог заразиться от животного.
Как следует из публикации, это один из древнейших штаммов чумы, ученые предполагают, что он был менее заразным по сравнению с последующими вариантами.
Индийские парамедики закапывают тело погибшего от вируса Нипах в городе Кожикоде - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 17:27
В центре Гамалеи оценили опасность индийского вируса Нипах
 
НаукаЛатвияНаукаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Глава Забайкалья поручил повысить зарплату пожарным после жалобы Путину
08:00Наследство от Трампа. Байден столкнулся с серьезными проблемами
08:00"Получил пулю, чудом выжил": откровения многодетного приемного отца
08:00Коммуналка, летний отдых, ипотека: что изменится с 1 июля
07:59В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части населения
07:54У самолета после посадки в Якутске обнаружили повреждения фюзеляжа
07:51Московские школьники завоевали два золота на олимпиаде по информатике
07:45В Гватемале опровергли заявления о возврате средств за "Спутник V"
07:31В Ростовской области пять человек погибли в ДТП
07:17Исследование: квартиры 22% россиян ограбили, пока они были в отпуске
07:06Сбербанк запустил оплату в Системе быстрых платежей
07:04Россияне рассказали, что больше всего их раздражает на работе
07:00У семьи из Южно-Сахалинска, где дети выпали из окна, не нашли недочетов
06:45Судья отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна
06:41Сотрудники ГИБДД смогут моментально выявлять пьяных водителей
06:28Си Цзиньпин заявил о цели превратить НОАК в армию мирового класса
06:25Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска по технической причине
06:23Ученые выяснили, стоит ли пороть детей
06:02В Киеве признали потерю "морального превосходства"
05:44Си Цзиньпин: любой, кто захочет поработить Китай, "разобьет себе голову"
Лента новостейМолния