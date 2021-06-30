https://ria.ru/20210630/chuma-1739194527.html

При раскопках в Латвии обнаружили 5000-летний штамм чумы

При раскопках в Латвии обнаружили 5000-летний штамм чумы - РИА Новости, 30.06.2021

При раскопках в Латвии обнаружили 5000-летний штамм чумы

Ученые обнаружили следы возбудителя чумы, бактерии Yersinia pestis, возрастом порядка 5 тысяч лет в черепе охотника-собирателя, захороненного на территории... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T12:27

2021-06-30T12:27

2021-06-30T12:27

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ученые обнаружили следы возбудителя чумы, бактерии Yersinia pestis, возрастом порядка 5 тысяч лет в черепе охотника-собирателя, захороненного на территории Латвии, сообщается в статье в научном журнале Cell Reports.Останки на неолитической стоянке Риннюкалнс были обнаружены еще в XIX веке. Тогда ученые нашли части скелета женщины, погибшей в возрасте 12-18 лет, и мужчины в возрасте 20-30 лет. После Второй мировой войны останки были утеряны, однако в 2011 году их удалось вновь обнаружить. Позднее на стоянке обнаружили еще два захоронения с взрослым мужчиной и младенцем.При изучении ДНК образцов в черепе одного из мужчин найдены следы Yersinia pestis, как считают ученые, мужчина мог заразиться от животного.Как следует из публикации, это один из древнейших штаммов чумы, ученые предполагают, что он был менее заразным по сравнению с последующими вариантами.

https://ria.ru/20210627/nipakh-1738815447.html

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