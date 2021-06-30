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Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку
Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку - РИА Новости, 30.06.2021
Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку
Генпрокурор Чехии Павел Земан уходит в отставку в среду. Об этом он объявил еще полтора месяца назад, сославшись на разногласия с главой Минюста Марией... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T08:15
2021-06-30T09:44
россия
милош земан
чехия
в мире
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ПРАГА, 30 июн — РИА Новости. Генпрокурор Чехии Павел Земан уходит в отставку в среду. Об этом он объявил еще полтора месяца назад, сославшись на разногласия с главой Минюста Марией Бенешовой, в том числе в позициях по делу о взрывах во Врбетице.Прага в середине апреля обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Чехию также внесли в список недружественных стран.Премьер мне друг, но истина дорожеВысказывания Земана в разгар кризиса вокруг Врбетице содержали чисто правовую аргументацию и порой диссонировали с речами высокопоставленных чешских политиков, в частности премьера Андрея Бабиша.Например, генпрокурор говорил, что с правовой точки зрения дело нельзя рассматривать как уголовное преступление — теракт, поскольку инцидент не нанес ущерб конституционному устройству или обороноспособности Чехии. Кроме того, Земан не исключил остановки расследования, если выяснится, что найти или допросить обвиняемых не удастся.Такие комментарии Земана не устроили главу Минюста Бенешову, заявившую, что он, как член узкого коллектива, знакомого с подробностями дела, не имеет права высказываться о нем. При этом сама Бенешова внесла в ситуацию неопределенность, публично заявив, что существуют как минимум три версии причин ЧП. Очень скоро, сразу после разговора с Бабишем, она приняла точку зрения премьера — взрывы организованы иностранными спецслужбами.Под давлением главы МинюстаОтношения между Бенешовой и Земаном, и прежде весьма непростые, после этого окончательно испортились. Глава Минюста посчитала нужным несколько раз публично заявить, что намерена вынести генпрокурору дисциплинарное взыскание, а возможно, и подобрать ему преемника.Земан в ответ заявил, что и без того собирался уйти, но сначала хотел закончить расследование о Врбетице. Теперь он полагает, что в деле разберутся и без него, поэтому и подал в отставку."Я был под сильным давлением со стороны министра юстиции, а усилия по отражению атак (министра. — Прим. ред.) мешали работе нашего ведомства", — объяснил Земан журналистам причину ухода.В свою очередь, Бенешова время от времени не забывала упомянуть о нескольких известных общественности случаях, когда генпрокурор пытался содействовать в имущественных вопросах своим знакомым.Без поддержки премьера и президентаПремьер Бабиш в споре Земана с Бенешовой не стал поддерживать генпрокурора, хотя при этом весьма высоко оценил его работу. Местные СМИ однозначно связывают это с тем, что именно по инициативе Генпрокуратуры два года назад возобновили расследование по делу Бабиша, подозреваемого в незаконном получении дотации ЕС на одну из своих фирм.Не выступил в защиту своего однофамильца и президент страны Милош Земан. Возможно, потому, как полагают СМИ, что не забыл, как генпрокурор отказался три года назад от участия во встрече в Пражском граде, куда его с тех пор больше и не зовут. Генпрокурор объяснил отказ от встречи тем, что его ведомство надзирало в то время за расследованием дела о махинациях с заказами, связанными с загородной резиденцией президента, и он не хотел, чтобы его подозревали в закрытых контактах с главой республики.Ныне оба Земана придерживаются разных взглядов на дело Врбетице: генпрокурор считает, что есть только одна версия происхождения взрывов, а президент в минувшее воскресенье в телеинтервью вновь заявил, что их несколько.Павел Земан покидает свой пост, еще не зная имени преемника. Одним из возможных кандидатов в СМИ называют бывшего военного прокурора Игоря Стржижа. В то же время не исключено, что следующий генпрокурор будет назначен уже новым кабмином, созданным по результатам предстоящих 8-9 октября этого года парламентских выборов.
https://ria.ru/20210628/vrbetitse-1738941428.html
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россия, милош земан, чехия, в мире
Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку
08:15 30.06.2021 (обновлено: 09:44 30.06.2021)
 
CC BY 2.0 / Roman Boed / Prague in the MorningПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
CC BY 2.0 / Roman Boed / Prague in the Morning

Генпрокурор Чехии, споривший с политиками из-за дела Врбетице, ушел в отставку

Читать ria.ru в
ПРАГА, 30 июн — РИА Новости. Генпрокурор Чехии Павел Земан уходит в отставку в среду. Об этом он объявил еще полтора месяца назад, сославшись на разногласия с главой Минюста Марией Бенешовой, в том числе в позициях по делу о взрывах во Врбетице.
Прага в середине апреля обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на военных складах во Врбетице в 2014 году и выслала из страны 18 сотрудников посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. Чехию также внесли в список недружественных стран.
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Премьер мне друг, но истина дороже

Высказывания Земана в разгар кризиса вокруг Врбетице содержали чисто правовую аргументацию и порой диссонировали с речами высокопоставленных чешских политиков, в частности премьера Андрея Бабиша.
Например, генпрокурор говорил, что с правовой точки зрения дело нельзя рассматривать как уголовное преступление — теракт, поскольку инцидент не нанес ущерб конституционному устройству или обороноспособности Чехии. Кроме того, Земан не исключил остановки расследования, если выяснится, что найти или допросить обвиняемых не удастся.
Такие комментарии Земана не устроили главу Минюста Бенешову, заявившую, что он, как член узкого коллектива, знакомого с подробностями дела, не имеет права высказываться о нем. При этом сама Бенешова внесла в ситуацию неопределенность, публично заявив, что существуют как минимум три версии причин ЧП. Очень скоро, сразу после разговора с Бабишем, она приняла точку зрения премьера — взрывы организованы иностранными спецслужбами.
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Под давлением главы Минюста

Отношения между Бенешовой и Земаном, и прежде весьма непростые, после этого окончательно испортились. Глава Минюста посчитала нужным несколько раз публично заявить, что намерена вынести генпрокурору дисциплинарное взыскание, а возможно, и подобрать ему преемника.
Земан в ответ заявил, что и без того собирался уйти, но сначала хотел закончить расследование о Врбетице. Теперь он полагает, что в деле разберутся и без него, поэтому и подал в отставку.
"Я был под сильным давлением со стороны министра юстиции, а усилия по отражению атак (министра. — Прим. ред.) мешали работе нашего ведомства", — объяснил Земан журналистам причину ухода.
В свою очередь, Бенешова время от времени не забывала упомянуть о нескольких известных общественности случаях, когда генпрокурор пытался содействовать в имущественных вопросах своим знакомым.
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Без поддержки премьера и президента

Премьер Бабиш в споре Земана с Бенешовой не стал поддерживать генпрокурора, хотя при этом весьма высоко оценил его работу. Местные СМИ однозначно связывают это с тем, что именно по инициативе Генпрокуратуры два года назад возобновили расследование по делу Бабиша, подозреваемого в незаконном получении дотации ЕС на одну из своих фирм.
Не выступил в защиту своего однофамильца и президент страны Милош Земан. Возможно, потому, как полагают СМИ, что не забыл, как генпрокурор отказался три года назад от участия во встрече в Пражском граде, куда его с тех пор больше и не зовут. Генпрокурор объяснил отказ от встречи тем, что его ведомство надзирало в то время за расследованием дела о махинациях с заказами, связанными с загородной резиденцией президента, и он не хотел, чтобы его подозревали в закрытых контактах с главой республики.
Ныне оба Земана придерживаются разных взглядов на дело Врбетице: генпрокурор считает, что есть только одна версия происхождения взрывов, а президент в минувшее воскресенье в телеинтервью вновь заявил, что их несколько.
Павел Земан покидает свой пост, еще не зная имени преемника. Одним из возможных кандидатов в СМИ называют бывшего военного прокурора Игоря Стржижа. В то же время не исключено, что следующий генпрокурор будет назначен уже новым кабмином, созданным по результатам предстоящих 8-9 октября этого года парламентских выборов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Сьерра-Леоне Дэвидом Фрэнсисом. - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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