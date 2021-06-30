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В Белоруссии начнут выявлять публикации, наносящие вред интересам страны
В Белоруссии начнут выявлять публикации, наносящие вред интересам страны - РИА Новости, 30.06.2021
В Белоруссии начнут выявлять публикации, наносящие вред интересам страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко наделил межведомственную комиссию по безопасности в информационной сфере правом принимать решения о наличии в продукции РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T09:39
2021-06-30T09:39
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко наделил межведомственную комиссию по безопасности в информационной сфере правом принимать решения о наличии в продукции СМИ, в том числе иностранных, материалов, которые могут нанести вред национальным интересам страны, следует из указа, который опубликован в среду."Пункт 4 положения о межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, … дополнить подпунктом 4.51 следующего содержания: … (комиссия – ред.) принимает решения о наличии в продукции средства массовой информации, в том числе иностранного, на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь", - говорится в указе от 28 июня на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.В ноябре 2017 года Лукашенко подписал указ "О межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере". Согласно документу, комиссия представляет собой постоянно действующий коллегиальный орган, обязанность которого - координировать деятельность госорганов и иных организаций, выполняющих задачи по обеспечению нацбезопасности Белоруссии в информационной сфере. В частности, среди задач комиссии - системный анализ, выявление внутренних и внешних рисков, вызовов, угроз безопасности.
https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738216651.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
В Белоруссии начнут выявлять публикации, наносящие вред интересам страны
09:39 30.06.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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В Белоруссии начнут выявлять публикации в СМИ, которые могут нанести вред интересам страны

Читать ria.ru в
МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко наделил межведомственную комиссию по безопасности в информационной сфере правом принимать решения о наличии в продукции СМИ, в том числе иностранных, материалов, которые могут нанести вред национальным интересам страны, следует из указа, который опубликован в среду.
"Пункт 4 положения о межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, … дополнить подпунктом 4.51 следующего содержания: … (комиссия – ред.) принимает решения о наличии в продукции средства массовой информации, в том числе иностранного, на интернет-ресурсе, в сетевом издании информационных сообщений и (или) материалов, распространение которых способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь", - говорится в указе от 28 июня на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.
В ноябре 2017 года Лукашенко подписал указ "О межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере". Согласно документу, комиссия представляет собой постоянно действующий коллегиальный орган, обязанность которого - координировать деятельность госорганов и иных организаций, выполняющих задачи по обеспечению нацбезопасности Белоруссии в информационной сфере. В частности, среди задач комиссии - системный анализ, выявление внутренних и внешних рисков, вызовов, угроз безопасности.
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