https://ria.ru/20210630/bard-1739270231.html
НПО Bard College* внесли в перечень нежелательных организаций
НПО Bard College* внесли в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 30.06.2021
НПО Bard College* внесли в перечень нежелательных организаций
Минюст России внес неправительственную организацию США "Бард колледж" (Bard College) в список иностранных и международных неправительственных организаций,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:57
2021-06-30T16:57
2021-06-30T17:05
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минюст России внес неправительственную организацию США "Бард колледж" (Bard College) в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ."Тридцатого июня 2021 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Бард колледж (Bard College), США", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее Генпрокуратура России решила признать деятельность неправительственной организации "Бард колледж" (Bard College) нежелательной на территории РФ. В ведомстве отметили, что деятельность этой НПО угрожает основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
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генеральная прокуратура рф, россия, сша, общество, в мире
НПО Bard College* внесли в перечень нежелательных организаций
16:57 30.06.2021 (обновлено: 17:05 30.06.2021)
Минюст внес НПО Bard College* в перечень нежелательных организаций