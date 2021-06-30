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НПО Bard College* внесли в перечень нежелательных организаций
НПО Bard College* внесли в перечень нежелательных организаций - РИА Новости, 30.06.2021
НПО Bard College* внесли в перечень нежелательных организаций
Минюст России внес неправительственную организацию США "Бард колледж" (Bard College) в список иностранных и международных неправительственных организаций,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T16:57
2021-06-30T17:05
генеральная прокуратура рф
россия
сша
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минюст России внес неправительственную организацию США "Бард колледж" (Bard College) в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ."Тридцатого июня 2021 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Бард колледж (Bard College), США", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее Генпрокуратура России решила признать деятельность неправительственной организации "Бард колледж" (Bard College) нежелательной на территории РФ. В ведомстве отметили, что деятельность этой НПО угрожает основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
https://ria.ru/20210630/bard-1739270231.html
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генеральная прокуратура рф, россия, сша, общество, в мире
НПО Bard College* внесли в перечень нежелательных организаций
16:57 30.06.2021 (обновлено: 17:05 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

Минюст внес НПО Bard College* в перечень нежелательных организаций

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минюст России внес неправительственную организацию США "Бард колледж" (Bard College) в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
"Тридцатого июня 2021 года Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Бард колледж (Bard College), США", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
Вчера, 16:57
НПО Bard College* внесли в перечень нежелательных организаций
Ранее Генпрокуратура России решила признать деятельность неправительственной организации "Бард колледж" (Bard College) нежелательной на территории РФ. В ведомстве отметили, что деятельность этой НПО угрожает основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России
 
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