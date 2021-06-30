https://ria.ru/20210630/ator-1739308704.html
В АТОР прокомментировали решение властей Кубани по приему туристов
В АТОР прокомментировали решение властей Кубани по приему туристов - РИА Новости, 30.06.2021
В АТОР прокомментировали решение властей Кубани по приему туристов
Решение властей Краснодарского края по приему туристов - хорошее, но его недостаточно, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T19:53
2021-06-30T19:53
2021-06-30T19:53
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
туризм
майя ломидзе
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
краснодарский край
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Решение властей Краснодарского края по приему туристов - хорошее, но его недостаточно, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Власти Краснодарского края в среду сообщили, что разрешают и после 1 августа селить в отели не только привитых от коронавируса, но и переболевших им. Изначально предполагалось, что с 1 июля будут заселять и тех, и других - а с 1 августа только вакцинированных."Власти Краснодарского края пошли навстречу Роспотребнадзору. Это, конечно, хорошо, но этого недостаточно. Есть много россиян, которые не переболели коронавирусом и которым был достаточен отрицательный ПЦР-тест", - сказала Ломидзе.
https://ria.ru/20210628/puteshestviya-1738865806.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, туризм, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край
В АТОР прокомментировали решение властей Кубани по приему туристов
В АТОР заявили, что решение властей Кубани по приему туристов хорошее, но его недостаточно