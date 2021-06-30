https://ria.ru/20210630/ataki-1739234792.html

"Ростелеком" зафиксировал сетевые атаки на прямую линию с Путиным

"Ростелеком" зафиксировал сетевые атаки на прямую линию с Путиным - РИА Новости, 30.06.2021

"Ростелеком" зафиксировал сетевые атаки на прямую линию с Путиным

"Ростелеком" зафиксировал сетевые атаки на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора. РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:52

2021-06-30T14:52

2021-06-30T15:30

технологии

прямая линия с владимиром путиным — 2021

прямая линия с владимиром путиным

ростелеком

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. "Ростелеком" зафиксировал сетевые атаки на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора."Принимаем оперативные меры по блокированию нелегитимной активности", — отметили в компании.Ранее ведущая программы сообщила, что работе прямой линии с президентом пытаются помешать хакеры, из-за этого есть проблемы со связью в ходе общения с гражданами. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о DDoS-атаках, их происхождение еще неизвестно.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210630/putin-1739227691.html

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2021

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"Шутите? Серьезно?" – Путину сообщили о хакерских атаках на прямую линию Хакеры атакуют прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила в эфире одна из ведущих Екатерина Березовская. "Владимир Владимирович, мне только что подсказали, что недаром у нас плохая связь получалась с Еленой Владимировной Калининой. Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут попытки атаки, мощные DDoS-атаки", - сказала ведущая. "Шутите? Серьезно?" - отреагировал президент. 2021-06-30T14:52 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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технологии, прямая линия с владимиром путиным, ростелеком