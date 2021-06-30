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Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021
https://ria.ru/20210630/astrakhan-1739222977.html
В Астрахани разберутся в ситуации с выплатами после вопроса Путину
В Астрахани разберутся в ситуации с выплатами после вопроса Путину - РИА Новости, 30.06.2021
В Астрахани разберутся в ситуации с выплатами после вопроса Путину
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин разберется в ситуации с выплатами пособий местной жительнице, обратившейся во время прямой линии к президенту... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T14:12
2021-06-30T14:12
прямая линия с владимиром путиным — 2021
игорь бабушкин
прямая линия с владимиром путиным
владимир путин
астраханская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин разберется в ситуации с выплатами пособий местной жительнице, обратившейся во время прямой линии к президенту России Владимиру Путину, сообщил РИА Новости представитель управления пресс-службы администрации губернатора области."Игорь Юрьевич слушает прямую линию и слышал вопрос. Он уже начал разбираться в конкретной ситуации", - сказал собеседник агентства.Жительница Астраханской области Оксана Плужникова во время прямой линии обратилась к президенту с просьбой разобраться в ситуации с выплатами матерям детей от 3 до 7 лет. По ее словам, в регионе для получения выплаты или продления определенных льгот учитывается доход за 12 месяцев 2020 года, и если хотя бы в одном месяце дохода не было, в выплатах отказывают.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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игорь бабушкин, прямая линия с владимиром путиным, владимир путин, астраханская область, общество
В Астрахани разберутся в ситуации с выплатами после вопроса Путину
14:12 30.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с врио губернатора Астраханской области И. Бабушкиным
Президент РФ В. Путин встретился с врио губернатора Астраханской области И. Бабушкиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Астраханский губернатор разберется в ситуации с выплатами после вопроса Путину

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин разберется в ситуации с выплатами пособий местной жительнице, обратившейся во время прямой линии к президенту России Владимиру Путину, сообщил РИА Новости представитель управления пресс-службы администрации губернатора области.
"Игорь Юрьевич слушает прямую линию и слышал вопрос. Он уже начал разбираться в конкретной ситуации", - сказал собеседник агентства.
Жительница Астраханской области Оксана Плужникова во время прямой линии обратилась к президенту с просьбой разобраться в ситуации с выплатами матерям детей от 3 до 7 лет. По ее словам, в регионе для получения выплаты или продления определенных льгот учитывается доход за 12 месяцев 2020 года, и если хотя бы в одном месяце дохода не было, в выплатах отказывают.
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2021Игорь БабушкинПрямая линия с Владимиром ПутинымВладимир ПутинАстраханская областьОбщество
 
 
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