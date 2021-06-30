https://ria.ru/20210630/astrakhan-1739222977.html

В Астрахани разберутся в ситуации с выплатами после вопроса Путину

В Астрахани разберутся в ситуации с выплатами после вопроса Путину - РИА Новости, 30.06.2021

В Астрахани разберутся в ситуации с выплатами после вопроса Путину

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин разберется в ситуации с выплатами пособий местной жительнице, обратившейся во время прямой линии к президенту... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T14:12

2021-06-30T14:12

2021-06-30T14:12

прямая линия с владимиром путиным — 2021

игорь бабушкин

прямая линия с владимиром путиным

владимир путин

астраханская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин разберется в ситуации с выплатами пособий местной жительнице, обратившейся во время прямой линии к президенту России Владимиру Путину, сообщил РИА Новости представитель управления пресс-службы администрации губернатора области."Игорь Юрьевич слушает прямую линию и слышал вопрос. Он уже начал разбираться в конкретной ситуации", - сказал собеседник агентства.Жительница Астраханской области Оксана Плужникова во время прямой линии обратилась к президенту с просьбой разобраться в ситуации с выплатами матерям детей от 3 до 7 лет. По ее словам, в регионе для получения выплаты или продления определенных льгот учитывается доход за 12 месяцев 2020 года, и если хотя бы в одном месяце дохода не было, в выплатах отказывают.Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>

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астраханская область

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