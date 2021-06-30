https://ria.ru/20210630/astrakhan-1739176158.html

Астраханец на BMW без регистрации насмерть сбил пешехода

Астраханец на BMW без регистрации насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 30.06.2021

Астраханец на BMW без регистрации насмерть сбил пешехода

Водитель BMW без регистрации насмерть сбил на встречной полосе пешехода в Астрахани, а потом врезался в столб и торговый павильон на тротуаре, сообщил РИА... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T10:43

2021-06-30T10:43

2021-06-30T10:49

lexus

авто

bmw ag

астрахань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739177111_0:235:675:615_1920x0_80_0_0_36abdf5988794b41a7b62c0cd5964b8d.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн – РИА Новости. Водитель BMW без регистрации насмерть сбил на встречной полосе пешехода в Астрахани, а потом врезался в столб и торговый павильон на тротуаре, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по области.Авария произошла в ночь на среду на улице Адмиралтейской в Астрахани."Водитель BMW 335i не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого автомобиль врезался в опору ЛЭП и торговый павильон", - сказал собеседник агентства.От удара пешехода отбросило на леерное ограждение, мужчина скончался на месте.По данным полиции, иномарка не была зарегистрирована, а номера числились в розыске как утраченная спецпродукция. За это правонарушение на водителя наложен штраф. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели пешехода.Как сообщают Telegram-каналы, до аварии BMW и Lexus устроили гонки по улице Адмиралтейской. В полиции информацией об этом не располагают. Там отметили, что в настоящее время изымаются записи с камер видеонаблюдения.

https://ria.ru/20210627/dtp-1738833636.html

https://ria.ru/20210627/samokat-1738805328.html

астрахань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

lexus, авто, bmw ag, астрахань, происшествия