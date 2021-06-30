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Астраханец на BMW без регистрации насмерть сбил пешехода
Астраханец на BMW без регистрации насмерть сбил пешехода - РИА Новости, 30.06.2021
Астраханец на BMW без регистрации насмерть сбил пешехода
Водитель BMW без регистрации насмерть сбил на встречной полосе пешехода в Астрахани, а потом врезался в столб и торговый павильон на тротуаре, сообщил РИА... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:43
2021-06-30T10:49
lexus
авто
bmw ag
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн – РИА Новости. Водитель BMW без регистрации насмерть сбил на встречной полосе пешехода в Астрахани, а потом врезался в столб и торговый павильон на тротуаре, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по области.Авария произошла в ночь на среду на улице Адмиралтейской в Астрахани."Водитель BMW 335i не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого автомобиль врезался в опору ЛЭП и торговый павильон", - сказал собеседник агентства.От удара пешехода отбросило на леерное ограждение, мужчина скончался на месте.По данным полиции, иномарка не была зарегистрирована, а номера числились в розыске как утраченная спецпродукция. За это правонарушение на водителя наложен штраф. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели пешехода.Как сообщают Telegram-каналы, до аварии BMW и Lexus устроили гонки по улице Адмиралтейской. В полиции информацией об этом не располагают. Там отметили, что в настоящее время изымаются записи с камер видеонаблюдения.
https://ria.ru/20210627/dtp-1738833636.html
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lexus, авто, bmw ag, астрахань, происшествия
Астраханец на BMW без регистрации насмерть сбил пешехода
10:43 30.06.2021 (обновлено: 10:49 30.06.2021)
 
© Фото : ГУ МВД России по Астраханской областиВодитель BMW без регистрации насмерть сбил на встречной полосе пешехода в Астрахани
Водитель BMW без регистрации насмерть сбил на встречной полосе пешехода в Астрахани - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© Фото : ГУ МВД России по Астраханской области

Астраханец на BMW без регистрации насмерть сбил пешехода и врезался в киоск

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июн – РИА Новости. Водитель BMW без регистрации насмерть сбил на встречной полосе пешехода в Астрахани, а потом врезался в столб и торговый павильон на тротуаре, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по области.
Авария произошла в ночь на среду на улице Адмиралтейской в Астрахани.
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"Водитель BMW 335i не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого автомобиль врезался в опору ЛЭП и торговый павильон", - сказал собеседник агентства.
От удара пешехода отбросило на леерное ограждение, мужчина скончался на месте.
По данным полиции, иномарка не была зарегистрирована, а номера числились в розыске как утраченная спецпродукция. За это правонарушение на водителя наложен штраф. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели пешехода.
Как сообщают Telegram-каналы, до аварии BMW и Lexus устроили гонки по улице Адмиралтейской. В полиции информацией об этом не располагают. Там отметили, что в настоящее время изымаются записи с камер видеонаблюдения.
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LexusАвтоBMW AGАстраханьПроисшествия
 
 
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