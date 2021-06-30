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Наука
https://ria.ru/20210630/android-1739252964.html
Google приготовил для владельцев Android-смартфонов неприятный сюрприз
Google приготовил для владельцев Android-смартфонов неприятный сюрприз - РИА Новости, 30.06.2021
Google приготовил для владельцев Android-смартфонов неприятный сюрприз
Разработчики ОС Android анонсировали переход на новый формат приложений и игр уже летом 2021 года. О замене привычного расширения софта APK на AAB предупреждает РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T15:50
2021-06-30T15:50
наука
google
google android
технологии
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Разработчики ОС Android анонсировали переход на новый формат приложений и игр уже летом 2021 года. О замене привычного расширения софта APK на AAB предупреждает официальный блог Google.Android App Bundle (AAB) был представлен еще в 2018 году и именно на этот формат постепенно переходили разработчики софта. Суть нововведения в том, что теперь оптимизацией различных версий приложения занимается сам Google, "упаковывая" их в контейнер.Сам файл AAB пользователю не получится вручную установить на смартфон, как это было с привычными APK-файлами. Это повысит безопасность приложений, но и негативно повлияет на знаменитую "открытость" платформы Android.В Google запланировали полностью перевести свой магазин приложений Google Play на формат AAB в августе. Заявляется, что пользователи выиграют в размере софта, который станет на 15-20 процентов меньше занимать меньше памяти на устройстве.
https://ria.ru/20210519/android-1732905746.html
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Новости
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google, google android, технологии

Google приготовил для владельцев Android-смартфонов неприятный сюрприз

15:50 30.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница салона сотовой связи "Мегафон" в Москве
Сотрудница салона сотовой связи Мегафон в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Разработчики ОС Android анонсировали переход на новый формат приложений и игр уже летом 2021 года. О замене привычного расширения софта APK на AAB предупреждает официальный блог Google.
Android App Bundle (AAB) был представлен еще в 2018 году и именно на этот формат постепенно переходили разработчики софта. Суть нововведения в том, что теперь оптимизацией различных версий приложения занимается сам Google, "упаковывая" их в контейнер.
Сам файл AAB пользователю не получится вручную установить на смартфон, как это было с привычными APK-файлами. Это повысит безопасность приложений, но и негативно повлияет на знаменитую "открытость" платформы Android.
В Google запланировали полностью перевести свой магазин приложений Google Play на формат AAB в августе. Заявляется, что пользователи выиграют в размере софта, который станет на 15-20 процентов меньше занимать меньше памяти на устройстве.
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