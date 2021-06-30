https://ria.ru/20210630/amur-1739079408.html

85 лет назад амурские волны покорились инженерам-судостроителям

85 лет назад амурские волны покорились инженерам-судостроителям - РИА Новости, 30.06.2021

85 лет назад амурские волны покорились инженерам-судостроителям

Суровый климат и непредсказуемый характер реки Амур не помещали создать на Дальнем Востоке уникальный судостроительный завод и новый город для него –... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T10:00

2021-06-30T10:00

2021-06-30T10:00

морская держава

морская держава

амурский судостроительный завод

владивосток

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Суровый климат и непредсказуемый характер реки Амур не помещали создать на Дальнем Востоке уникальный судостроительный завод и новый город для него – Комсомольск-на-Амуре. О том, как 85 лет назад появилась первая верфь с утепленными доками, редакции проекта "Морская держава" рассказала руководитель музея Амурского судостроительного завода (АСЗ) Валентина Косарева.На рубеже 1930-х власти СССР задумались об укреплении восточных границ страны из-за растущей военной мощи Японии и ее агрессивной внешней политики. В 1929 году была создана особая правительственная комиссия, которая приняла решение о возведении на Дальнем Востоке мощного судостроительного завода.Планировалось, что предприятие будет выпускать ежегодно 6 подводных лодок, 3 эскадренных миноносца, 1 крейсер. Кроме того, заводу предстояло освоить производство глиссеров (легких быстроходных судов), вести специальный судоремонт, иметь резерв в литейном и механическом цехах.Завод № 199 и непокорные волныВ 1932 году было определено место строительства и уникальный план будущего завода № 199. Однако с первым пунктом возникло немало сложностей.Суровые климатические условия и особенности реки Амур, в которой уровень воды регулярно поднимался на 10 метров, вынуждали создателей нового судостроительного завода использовать интересные инженерные решения. Так, главному инженеру бюро по проектированию судостроительных заводов и верфей "Проектверфь" Владимиру Полиевктовичу Костенко пришла в голову идея впервые отказаться от классических наклонных стапельных устройств и сооружать сухие утепленные доки (эллинги) выше уровня реки.Этот новаторский в мировом кораблестроении метод Костенко позволял ограничиться и меньшей территорией при строительстве завода – в непростых условиях Амура длина обычных наклонных стапелей получалась около 0,5 км, из-за чего нельзя было гарантировать безопасный спуск кораблей. Собирать суда на открытом воздухе, в суровые морозы, также было невозможно. В эллингах, которые спроектировал Костенко, температура зимой поддерживалась до +10 градусов. В них должны были находиться полностью собранные корабли, которые оставалось только перенести к воде. Но такой способ также вызвал вопросы: проектировщикам было понятно, что нельзя спускать суда для достройки в русло такой непредсказуемой реки, как Амур. Для этого надо было найти более спокойные участки водной артерии. 9 апреля 1932 года правительственная комиссия приняла окончательное решение: территория села Пермского, у Малого и Большого Силинских озер, соприкасающихся с Амуром, в наибольшей степени подходит для строительства завода. В том же районе был построен новый город – Комсомольск-на-Амуре.12 июня 1938 года в большом доке был заложен первый корабль, который был полностью построен на Дальнем Востоке, – крейсер "Калинин". Чуть позже в соседнем доке заложили второй крейсер – "Лазарь Каганович".В годы Великой Отечественной войныС первых дней войны производство было перестроено под фронтовые нужды. Всего Амурским судостроительным заводом было выпущено более 46 тысяч фугасных авиабомб, свыше 12 тысяч осколочных бомб А0-10, 161 тысячи артиллерийских снарядов АС-76. К 1941 году завод сдал Тихоокеанскому флоту два подводных минных заградителя, два лидера эскадренных миноносцев. Трудности военного времени не помешали завершить проекты, которые были начаты еще в 30-ые гг. В 1942 году был сдан крейсер "Калинин", а в конце 1944 года – крейсер "Каганович". Угроза со стороны Японии продолжала оставаться актуальной, когда на Западном фронте война уже подходила к концу. В июне 1944 года завод получил сложное задание – за год подготовить производство и построить стальные самоходные паромы для переброски большого количества войск и вооружения с Западного фронта. Это имело большое значение для хода войны на Дальнем Востоке.Руководитель музея в разговоре с корреспондентом проекта "Морская держава" подробно описала этапы строительства и эксплуатации паромной переправы:Уже в конце июля госкомиссия приняла в эксплуатацию первый железнодорожный паром "Волга", а в конце сентября был сдан второй паром – "Дон".Решение о строительстве паромной переправы сильно повлияло на ход разворачивающейся Японской кампании, а также помогло решить многие логистические проблемы (переброска войск, оружия, техники). Один только паром "Волга" во время войны перевез около 3 тысяч вагонов и основную массу десантных войск для освобождения Южного Сахалина и островов Курильской гряды. Начало строительства АПЛВ 1950-е годы "холодная война" стимулировала развитие военной техники. Постановлением Совета Министров СССР строительство атомных подводных лодок было доверено АСЗ. Для этого в середине 50-х годов на предприятии была проведена масштабная реконструкция, а в инженерный состав вошли новые специалисты – инженеры-физики и операторы атомных энергетических установок.В 1959 году условия работы АСЗ усложнились: крайняя дата изменилась, правительство обязало завод сдать головную АПЛ в 1960 году. Сотрудники предприятия прикладывали невероятные усилия, чтобы выполнить поставленную задачу в отведенные сроки. Им почти удалось это сделать, головная АПЛ с крылатыми ракетами была передана ВМФ в июне 1961 г.За успешную работу в области атомного судостроения 28 апреля 1963 года завод был удостоен высшей правительственной награды – ордена Ленина.

https://ria.ru/20210615/volkhov-1732346942.html

владивосток

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морская держава, амурский судостроительный завод, владивосток