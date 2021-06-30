https://ria.ru/20210630/aktsiya-1739178688.html
Артисты хора "Геликон-опера" провели акцию на Ленинградском вокзале
Артисты хора "Геликон-опера" провели акцию на Ленинградском вокзале - РИА Новости, 30.06.2021
Артисты хора "Геликон-опера" провели акцию на Ленинградском вокзале
"Хором в Клин" = акцию с таким названием провели артисты хора театра "Геликон-опера" на Ленинградском вокзале - музыкальный перформанс предварял старт... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-30T10:54
2021-06-30T10:54
2021-06-30T11:48
новости культуры
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дмитрий бертман
геликон-опера
ржд
московская область (подмосковье)
клин
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. "Хором в Клин" = акцию с таким названием провели артисты хора театра "Геликон-опера" на Ленинградском вокзале - музыкальный перформанс предварял старт Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского, который пройдет в Клину с 1 по 11 июля, сообщает пресс-служба правительства Московской области . "Практически все выступавшие предварительно сделали прививки от ковида. Об этом свидетельствовала надпись "Я вакцинирован" на бэйджике у каждого участника", - говорится в сообщении."Опыт фестиваля прошлого года, когда мы первые в стране в условиях локдауна провели openair фестиваля Чайковского в Клину, показал, что наши зрители готовы соблюдать беспрецедентные меры безопасности. И в этом году мы обязательно их применим снова",- сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.Она поблагодарила всех артистов-участников фестиваля, технические, организационные и съемочные группы за ответственное отношение к вакцинации. "Особенно показателен опыт театра "Геликон-опера", где артисты сделали прививки почти всем коллективом. Поэтому я уверена, что и в этом году фестиваль пройдет успешно и безопасно", - сказала Храмова.На Ленинградском вокзале была также организована эксклюзивная выставка одного экспоната из фондов музея Чайковского в Клину. Это уникальная перочистка в виде кабана, хранит следы чернил пера композитора. "Кабан стал верным другом, свидетелем рождения многих сочинений, событий жизни и личных переживаний композитора, - сказал худрук театра "Геликон-оперы", народный артист России Дмитрий Бертман. По его словам, Ленинградский вокзал – историческое место - именно через этот вокзал ездил Чайковский в Петербург и обратно, а Клин находился по пути. "Именно отсюда люди поедут на фестиваль, чтобы получить незабываемые впечатления. Поэтому совместно с РЖД мы решили сделать зесь такой проект, флэшмоб, где прозвучали произведения Чайковского, а также впервые в истории из музея-заповедника Чайковского представили оригинал одного из экспонатов. Каждый год Клин принимает фестиваль, который проходит при поддержке правительства Московской области, и мы, как театр, принимаем в нем участие". – сказал Бертман.
https://ria.ru/20210628/yarmarki-1738945096.html
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новости культуры, дмитрий бертман, геликон-опера, ржд, московская область (подмосковье), клин
Артисты хора "Геликон-опера" провели акцию на Ленинградском вокзале
10:54 30.06.2021 (обновлено: 11:48 30.06.2021)
Артисты хора "Геликон-опера" провели акцию на Ленинградском вокзале
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости.
"Хором в Клин" = акцию с таким названием провели артисты хора театра "Геликон-опера
" на Ленинградском вокзале
- музыкальный перформанс предварял старт Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского, который пройдет в Клину
с 1 по 11 июля, сообщает пресс-служба правительства Московской области
.
"Практически все выступавшие предварительно сделали прививки от ковида. Об этом свидетельствовала надпись "Я вакцинирован" на бэйджике у каждого участника", - говорится в сообщении.
"Опыт фестиваля прошлого года, когда мы первые в стране в условиях локдауна провели openair фестиваля Чайковского в Клину, показал, что наши зрители готовы соблюдать беспрецедентные меры безопасности. И в этом году мы обязательно их применим снова",- сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.
Она поблагодарила всех артистов-участников фестиваля, технические, организационные и съемочные группы за ответственное отношение к вакцинации.
"Особенно показателен опыт театра "Геликон-опера", где артисты сделали прививки почти всем коллективом. Поэтому я уверена, что и в этом году фестиваль пройдет успешно и безопасно", - сказала Храмова.
На Ленинградском вокзале была также организована эксклюзивная выставка одного экспоната из фондов музея Чайковского в Клину. Это уникальная перочистка в виде кабана, хранит следы чернил пера композитора.
"Кабан стал верным другом, свидетелем рождения многих сочинений, событий жизни и личных переживаний композитора, - сказал худрук театра "Геликон-оперы", народный артист России Дмитрий Бертман
.
По его словам, Ленинградский вокзал – историческое место - именно через этот вокзал ездил Чайковский в Петербург
и обратно, а Клин находился по пути.
"Именно отсюда люди поедут на фестиваль, чтобы получить незабываемые впечатления. Поэтому совместно с РЖД
мы решили сделать зесь такой проект, флэшмоб, где прозвучали произведения Чайковского, а также впервые в истории из музея-заповедника Чайковского представили оригинал одного из экспонатов. Каждый год Клин принимает фестиваль, который проходит при поддержке правительства Московской области, и мы, как театр, принимаем в нем участие". – сказал Бертман.