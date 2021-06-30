https://ria.ru/20210630/aborigeny-1739207437.html

Канадцы требуют извинений от Католической церкви за истязания детей

Канадцы требуют извинений от Католической церкви за истязания детей - РИА Новости, 30.06.2021

Канадцы требуют извинений от Католической церкви за истязания детей

Лидеры организаций аборигенов Канады в декабре отправятся в Ватикан на встречу с папой Римским Франциском, чтобы добиться извинений за роль Римско-католической... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T13:11

2021-06-30T13:11

2021-06-30T13:11

религия и мировоззрение

джастин трюдо

саскачеван

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

канада

ватикан

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Лидеры организаций аборигенов Канады в декабре отправятся в Ватикан на встречу с папой Римским Франциском, чтобы добиться извинений за роль Римско-католической церкви в управлении школами-интернатами для детей коренных народов, сообщает телеканал CBC со ссылкой на информированные источники.По данным источников, делегации индейцев, метисов и инуитов Канады по отдельности встретятся с понтификом в период с 17 по 20 декабря. Заключительная встреча, на которой будут присутствовать все делегации, состоится 20 декабря.Источники отмечают, что цель этих встреч - призвать папу Римского принести официальные извинения на канадской земле.На прошлой неделе сообщалось, что более 750 безымянных захоронений были обнаружены на месте бывшей школы-интерната для детей из коренных народов в канадской провинции Саскачеван. Премьер-министр страны Джастин Трюдо признал, что Канада несет ответственность за причиненные коренным жителям страдания и продолжит помогать им.В конце мая стало известно, что в канадском городе Камлупс на территории бывшей школы-интерната для детей из коренного населения обнаружили останки более 200 детей в возрасте от трех лет. Как сообщал телеканал CBC News, школа-интернат для детей индейцев действовала с 1890 до 1969 годы под контролем католической церкви. Позже она перешла под контроль федерального правительства и просуществовала до 1978 года.Подобные школы-интернаты для детей коренных жителей Канады существовали в 1863-1998 годах, через них прошли более 150 тысяч подростков. Вследствие жестокого обращения и отсутствия ухода в этих учреждениях погибли не менее 3,2 тысячи учеников. Канадское правительство ранее принесло в этой связи официальные извинения.

https://ria.ru/20210607/kanada-1736008616.html

https://ria.ru/20210629/pedofiliya-1739096980.html

саскачеван

канада

ватикан

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джастин трюдо, саскачеван, римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), канада, ватикан