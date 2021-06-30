https://ria.ru/20210630/5g-1739181942.html

"Ростеху" выделят 21,5 миллиарда рублей на развитие технологий 5G

"Ростеху" выделят 21,5 миллиарда рублей на развитие технологий 5G - РИА Новости, 30.06.2021

"Ростеху" выделят 21,5 миллиарда рублей на развитие технологий 5G

Минцифры РФ и госкорпорация "Ростех" подписали договор о предоставлении субсидии для развития в России технологий 5G, объем бюджетных инвестиций в виде... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-30T11:17

2021-06-30T11:17

2021-06-30T11:17

россия

дмитрий чернышенко

ростех

сергей чемезов

технологии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минцифры РФ и госкорпорация "Ростех" подписали договор о предоставлении субсидии для развития в России технологий 5G, объем бюджетных инвестиций в виде имущественного взноса РФ в "Ростех" составит 21,463 миллиарда рублей до 2024 года, говорится в сообщении госкорпорации."Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и госкорпорация "Ростех" подписали договор о предоставлении субсидии для реализации соглашения по развитию технологий связи пятого поколения (5G). Оно позволит создать в России отечественное комплексное решение мобильной связи пятого поколения. Объем бюджетных инвестиций в виде имущественного взноса Российской Федерации в "Ростех" составит 21,463 миллиарда рублей до 2024 года", - говорится в сообщении.Средства предоставляются для разработки системного проекта по производству оборудования 5G/IMT-2020 и обеспечения его серийного выпуска. Они будут направлены на финансовое обеспечение расходов "Ростеха" и на выполнение мероприятий дорожной карты развития высокотехнологичной области "Мобильные сети связи пятого поколения". Соглашение также предполагает организацию госкорпорацией софинансирования в соотношении не менее чем "один к одному"."В соответствии с "дорожной картой" будет разработано комплексное решение 5G, включающее в себя как базовые станции 5G, так и опорную сеть (ядро сети). Для этого "Ростех" создает технологическую кооперацию российских компаний, которые имеют соответствующие наработки и компетенции. Кроме того, в России будет подготовлена производственная площадка, способная серийно производить оборудование для сетей 5G", - сообщается в релизе."Технологии мобильной связи - основа цифровой экономики. Поэтому крайне важно, чтобы Россия обладала собственными решениями в области 5G и последующих поколений. Соглашение с "Ростехом" как лидером среди российских технологических компаний поможет консолидировать усилия отрасли в этом направлении и получить в 2024 году отечественное комплексное решение 5G. Согласно "дорожной карте", инвестиции в проект составят около 43 миллиардов рублей, из них 21,463 миллиарда рублей будет выделено из федерального бюджета", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов в свою очередь указал, что проект по созданию современных отечественных решений в области мобильной связи в столь короткие сроки - один из главных вызовов, стоящих перед госкорпорацией."Финансовое обеспечение позволит заложить основу для появления в нашей стране новой индустрии в области мобильных технологий, создать в России высокотехнологичные рабочие места, обучить, вырастить и сохранить высококвалифицированные инженерные кадры и увеличить экспортный потенциал в самой современной области высоких технологий", - добавил Чемезов.

https://ria.ru/20210630/polimery-1739083010.html

https://ria.ru/20210623/sovfed-1738243329.html

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россия, дмитрий чернышенко, ростех, сергей чемезов, технологии