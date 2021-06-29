Forbes увидел в действиях России зловещий знак для Британии
22:28 29.06.2021 (обновлено: 22:57 29.06.2021)
© U.S. Navy / Liz WolterИстребитель F-35 совершает посадку на авианосец "Королева Елизавета" ВМС Великобритании
© U.S. Navy / Liz Wolter
Forbes увидел в действиях России зловещий знак для Британии
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Cамолеты МиГ-31, переброшенные в Сирию, могут угрожать британским кораблям в Средиземном море, а предупредительный огонь российских военных в сторону эсминца Defender можно считать "зловещим знаком", пишет Forbes.
"Я думаю, что теперь, после инцидента с Defender, более вероятно, что Россия готова быть более агрессивной с британским авианосцем Queen Elizabeth и, возможно, имитировать авианосные удары", — цитирует журнал эксперта Роба Ли.
В материале говорится, что самолеты МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" представляют собой потенциально мощную противокорабельную ударную силу благодаря скорости и дальности полета ракет. Однако, как отметил автор статьи, переброска российских самолетов на сирийскую авиабазу может быть лишь одним из этапов испытаний вооружения.
В среду Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, поведение Великобритании в ситуации с Defender не оставляет Лондону повода выкрутиться, это провокация.
По данным международной системы оповещений для авиаперсонала NOTAM, британская авианосная группа с флагманом Queen Elizabeth находится в Средиземном море южнее Кипра, в непосредственной близости от района российских учений. Авианосец Великобритании должен нести там боевое дежурство до 30 июня.