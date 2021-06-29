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Forbes увидел в действиях России зловещий знак для Британии
Forbes увидел в действиях России зловещий знак для Британии - РИА Новости, 29.06.2021
Forbes увидел в действиях России зловещий знак для Британии
Cамолеты МиГ-31, переброшенные в Сирию, могут угрожать британским кораблям в Средиземном море, а предупредительный огонь российских военных в сторону эсминца... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T22:28
2021-06-29T22:57
россия
ракетный комплекс "кинжал"
миг-31
нато
сирия
в мире
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Cамолеты МиГ-31, переброшенные в Сирию, могут угрожать британским кораблям в Средиземном море, а предупредительный огонь российских военных в сторону эсминца Defender можно считать "зловещим знаком", пишет Forbes.В материале говорится, что самолеты МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" представляют собой потенциально мощную противокорабельную ударную силу благодаря скорости и дальности полета ракет. Однако, как отметил автор статьи, переброска российских самолетов на сирийскую авиабазу может быть лишь одним из этапов испытаний вооружения.В среду Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, поведение Великобритании в ситуации с Defender не оставляет Лондону повода выкрутиться, это провокация.По данным международной системы оповещений для авиаперсонала NOTAM, британская авианосная группа с флагманом Queen Elizabeth находится в Средиземном море южнее Кипра, в непосредственной близости от района российских учений. Авианосец Великобритании должен нести там боевое дежурство до 30 июня.
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россия, ракетный комплекс "кинжал", миг-31, нато, сирия, в мире
Forbes увидел в действиях России зловещий знак для Британии
22:28 29.06.2021 (обновлено: 22:57 29.06.2021)
 
© U.S. Navy / Liz WolterИстребитель F-35 совершает посадку на авианосец "Королева Елизавета" ВМС Великобритании
Истребитель F-35 совершает посадку на авианосец Королева Елизавета ВМС Великобритании
© U.S. Navy / Liz Wolter

Forbes увидел в действиях России зловещий знак для Британии

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Cамолеты МиГ-31, переброшенные в Сирию, могут угрожать британским кораблям в Средиземном море, а предупредительный огонь российских военных в сторону эсминца Defender можно считать "зловещим знаком", пишет Forbes.

"Я думаю, что теперь, после инцидента с Defender, более вероятно, что Россия готова быть более агрессивной с британским авианосцем Queen Elizabeth и, возможно, имитировать авианосные удары", — цитирует журнал эксперта Роба Ли.

В материале говорится, что самолеты МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" представляют собой потенциально мощную противокорабельную ударную силу благодаря скорости и дальности полета ракет. Однако, как отметил автор статьи, переброска российских самолетов на сирийскую авиабазу может быть лишь одним из этапов испытаний вооружения.
В среду Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, поведение Великобритании в ситуации с Defender не оставляет Лондону повода выкрутиться, это провокация.
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По данным международной системы оповещений для авиаперсонала NOTAM, британская авианосная группа с флагманом Queen Elizabeth находится в Средиземном море южнее Кипра, в непосредственной близости от района российских учений. Авианосец Великобритании должен нести там боевое дежурство до 30 июня.
 
РоссияРакетный комплекс "Кинжал"МиГ-31НАТОСирияВ мире
 
 
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