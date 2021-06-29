https://ria.ru/20210629/zhdanov-1739013406.html

В суд поступило ходатайство о заочном аресте директора ФБК* Жданова

В суд поступило ходатайство о заочном аресте директора ФБК* Жданова - РИА Новости, 29.06.2021

В суд поступило ходатайство о заочном аресте директора ФБК* Жданова

В Нагатинский суд поступило ходатайство следователя о заочном аресте директора запрещённой на территории РФ организации-иноагента "Фонда борьбы с коррупцией"*... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:14

2021-06-29T11:14

2021-06-29T11:34

фбк

происшествия

россия

иван жданов

фонд борьбы с коррупцией

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Нагатинский суд поступило ходатайство следователя о заочном аресте директора запрещённой на территории РФ организации-иноагента "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова по обвинению в неисполнении судебного решения, какого именно - пока не ясно, сообщили РИА Новости в суде."Поступило ходатайство об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого Жданова И.Ю. по ч.2 ст.315 УК РФ (неисполнение судебного решения)", - сообщила пресс-секретарь суда Фидан Гасанова.Максимальная санкция по данной статье - два года лишения свободы.Как сообщал РИА Новости адвокат Жданова Владимир Воронин, суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте сегодня.Об объявлении Жданова в федеральный розыск за уголовное преступление стало известно из базы данных МВД РФ 11 июня.В ноябре 2020 года источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда) сообщало московское управление ФССП, не уточняя имени подозреваемого и фабулы дела.Мосгорсуд 9 июня признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК* заявила о намерении обжаловать решение суда.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.

https://ria.ru/20210623/mosgorsud-1738232927.html

https://ria.ru/20210629/obysk-1739000838.html

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фбк, происшествия, россия, иван жданов, фонд борьбы с коррупцией