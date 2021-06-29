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https://ria.ru/20210629/zhdanov-1739013406.html
В суд поступило ходатайство о заочном аресте директора ФБК* Жданова
В суд поступило ходатайство о заочном аресте директора ФБК* Жданова - РИА Новости, 29.06.2021
В суд поступило ходатайство о заочном аресте директора ФБК* Жданова
В Нагатинский суд поступило ходатайство следователя о заочном аресте директора запрещённой на территории РФ организации-иноагента "Фонда борьбы с коррупцией"*... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T11:14
2021-06-29T11:34
фбк
происшествия
россия
иван жданов
фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Нагатинский суд поступило ходатайство следователя о заочном аресте директора запрещённой на территории РФ организации-иноагента "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова по обвинению в неисполнении судебного решения, какого именно - пока не ясно, сообщили РИА Новости в суде."Поступило ходатайство об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого Жданова И.Ю. по ч.2 ст.315 УК РФ (неисполнение судебного решения)", - сообщила пресс-секретарь суда Фидан Гасанова.Максимальная санкция по данной статье - два года лишения свободы.Как сообщал РИА Новости адвокат Жданова Владимир Воронин, суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте сегодня.Об объявлении Жданова в федеральный розыск за уголовное преступление стало известно из базы данных МВД РФ 11 июня.В ноябре 2020 года источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда) сообщало московское управление ФССП, не уточняя имени подозреваемого и фабулы дела.Мосгорсуд 9 июня признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК* заявила о намерении обжаловать решение суда.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
https://ria.ru/20210623/mosgorsud-1738232927.html
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фбк, происшествия, россия, иван жданов, фонд борьбы с коррупцией
В суд поступило ходатайство о заочном аресте директора ФБК* Жданова
11:14 29.06.2021 (обновлено: 11:34 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДиректор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов выступает на согласованном митинге в поддержку фигурантов "московского дела" на проспекте Академика Сахарова в Москве
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов выступает на согласованном митинге в поддержку фигурантов московского дела на проспекте Академика Сахарова в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В суд поступило ходатайство о заочном аресте директора ФБК* Жданова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Нагатинский суд поступило ходатайство следователя о заочном аресте директора запрещённой на территории РФ организации-иноагента "Фонда борьбы с коррупцией"* Ивана Жданова по обвинению в неисполнении судебного решения, какого именно - пока не ясно, сообщили РИА Новости в суде.
"Поступило ходатайство об избрании заочной меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого Жданова И.Ю. по ч.2 ст.315 УК РФ (неисполнение судебного решения)", - сообщила пресс-секретарь суда Фидан Гасанова.
Максимальная санкция по данной статье - два года лишения свободы.
Как сообщал РИА Новости адвокат Жданова Владимир Воронин, суд рассмотрит ходатайство о заочном аресте сегодня.
Решетка перед зданием Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 13:44
Мосгорсуд объяснил, почему признал ФБК* экстремистским
Об объявлении Жданова в федеральный розыск за уголовное преступление стало известно из базы данных МВД РФ 11 июня.
В ноябре 2020 года источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что против Жданова возбуждено дело по статье о неисполнении решения суда, связанное с невыплатой 29 миллионов рублей бизнесмену Евгению Пригожину. О возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда) сообщало московское управление ФССП, не уточняя имени подозреваемого и фабулы дела.
Мосгорсуд 9 июня признал ФБК* экстремистской организацией, по решению суда он ликвидирован, его деятельность на территории РФ запрещена. Защита ФБК* заявила о намерении обжаловать решение суда.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
09:36
В квартире журналистки издания "Проект" Марии Жолобовой проходит обыск
 
ФБКПроисшествияРоссияИван ЖдановФонд борьбы с коррупцией
 
 
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