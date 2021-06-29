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80 лет с начала героической обороны Заполярья
80 лет с начала героической обороны Заполярья - РИА Новости, 29.06.2021
80 лет с начала героической обороны Заполярья
80 лет назад началась битва за Заполярье. Боевые действия проходили на территории Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, Белом и Карском морях.
2021-06-29T15:40
2021-06-29T15:40
северный ледовитый океан
великая отечественная война (1941-1945)
мурманск
видео
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Фашистские войска попытались прорвать советскую оборону, планируя быстро захватить Мурманск и Архангельск, чтобы лишить СССР выхода в Северный Ледовитый океан и получить новый маршрут движения на восток. Оборона Заполярья длилась более трех лет. Врага вытеснили в октябре 1944 года. 6 мая 1985 года Мурманску присвоено почетное звание "Город-герой".
северный ледовитый океан
мурманск
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
80 лет с начала героической обороны Заполярья
80 лет назад началась битва за Заполярье. Боевые действия проходили на территории Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, Белом и Карском морях. Фашистские войска попытались прорвать советскую оборону, планируя быстро захватить Мурманск и Архангельск, чтобы лишить СССР выхода в Северный Ледовитый океан и получить новый маршрут движения на восток. Оборона Заполярья длилась более трех лет. Врага вытеснили в октябре 1944 года. 6 мая 1985 года Мурманску присвоено почетное звание "Город-герой".
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видео, северный ледовитый океан, великая отечественная война (1941-1945), мурманск, видео
80 лет с начала героической обороны Заполярья
80 лет назад началась битва за Заполярье. Боевые действия проходили на территории Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, Белом и Карском морях.
2021-06-29T15:40
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80 лет с начала героической обороны Заполярья

15:40 29.06.2021
 
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80 лет назад началась битва за Заполярье. Боевые действия проходили на территории Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, Белом и Карском морях.
Фашистские войска попытались прорвать советскую оборону, планируя быстро захватить Мурманск и Архангельск, чтобы лишить СССР выхода в Северный Ледовитый океан и получить новый маршрут движения на восток. Оборона Заполярья длилась более трех лет. Врага вытеснили в октябре 1944 года. 6 мая 1985 года Мурманску присвоено почетное звание "Город-герой".
 
Северный Ледовитый океанВеликая Отечественная война (1941-1945)МурманскВидео
 
 
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