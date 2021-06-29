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80 лет с начала героической обороны Заполярья

80 лет с начала героической обороны Заполярья - РИА Новости, 29.06.2021

80 лет с начала героической обороны Заполярья

80 лет назад началась битва за Заполярье. Боевые действия проходили на территории Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, Белом и Карском морях.

2021-06-29T15:40

2021-06-29T15:40

2021-06-29T15:40

северный ледовитый океан

великая отечественная война (1941-1945)

мурманск

видео

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Фашистские войска попытались прорвать советскую оборону, планируя быстро захватить Мурманск и Архангельск, чтобы лишить СССР выхода в Северный Ледовитый океан и получить новый маршрут движения на восток. Оборона Заполярья длилась более трех лет. Врага вытеснили в октябре 1944 года. 6 мая 1985 года Мурманску присвоено почетное звание "Город-герой".

северный ледовитый океан

мурманск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет с начала героической обороны Заполярья 80 лет назад началась битва за Заполярье. Боевые действия проходили на территории Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, Белом и Карском морях. Фашистские войска попытались прорвать советскую оборону, планируя быстро захватить Мурманск и Архангельск, чтобы лишить СССР выхода в Северный Ледовитый океан и получить новый маршрут движения на восток. Оборона Заполярья длилась более трех лет. Врага вытеснили в октябре 1944 года. 6 мая 1985 года Мурманску присвоено почетное звание "Город-герой". 2021-06-29T15:40 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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