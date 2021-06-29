https://ria.ru/20210629/zapolyare-1739061578.html
80 лет с начала героической обороны Заполярья
80 лет с начала героической обороны Заполярья - РИА Новости, 29.06.2021
80 лет с начала героической обороны Заполярья
80 лет назад началась битва за Заполярье. Боевые действия проходили на территории Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, Белом и Карском морях.
2021-06-29T15:40
2021-06-29T15:40
2021-06-29T15:40
северный ледовитый океан
великая отечественная война (1941-1945)
мурманск
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739061221_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_c7fffb2f097b45cfd9bfa5e09ba8a5b3.jpg
Фашистские войска попытались прорвать советскую оборону, планируя быстро захватить Мурманск и Архангельск, чтобы лишить СССР выхода в Северный Ледовитый океан и получить новый маршрут движения на восток. Оборона Заполярья длилась более трех лет. Врага вытеснили в октябре 1944 года. 6 мая 1985 года Мурманску присвоено почетное звание "Город-герой".
северный ледовитый океан
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739061221_59:0:539:360_1920x0_80_0_0_e3e5dc19c59f4cd3ff9d064f3d7a08a7.jpg
80 лет с начала героической обороны Заполярья
80 лет назад началась битва за Заполярье. Боевые действия проходили на территории Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, Белом и Карском морях. Фашистские войска попытались прорвать советскую оборону, планируя быстро захватить Мурманск и Архангельск, чтобы лишить СССР выхода в Северный Ледовитый океан и получить новый маршрут движения на восток.
Оборона Заполярья длилась более трех лет. Врага вытеснили в октябре 1944 года.
6 мая 1985 года Мурманску присвоено почетное звание "Город-герой".
2021-06-29T15:40
true
PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, северный ледовитый океан, великая отечественная война (1941-1945), мурманск, видео
80 лет с начала героической обороны Заполярья
80 лет назад началась битва за Заполярье. Боевые действия проходили на территории Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, Белом и Карском морях.
2021-06-29T15:40
true
PT1M38S
80 лет с начала героической обороны Заполярья
80 лет назад началась битва за Заполярье. Боевые действия проходили на территории Мурманской области, Северной Карелии и Петсамо, на Баренцевом, Белом и Карском морях.