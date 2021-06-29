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Путин подписал закон о защите минимального дохода должников
Путин подписал закон о защите минимального дохода должников - РИА Новости, 30.06.2021
Путин подписал закон о защите минимального дохода должников
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги, документ размещен на официальном... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-29T21:44
2021-06-30T01:34
россия
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве".Теперь должник может обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк после этого не сможет списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.Инициаторами нововведений были депутаты Госдумы Сергей Неверов, Андрей Исаев, Ольга Савастьянова, Василий Пискарев, Наталья Костенко и сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас, Инна Святенко, Елена Бибикова, Мария Львова-Белова.Авторы проекта отмечали, что новая норма – это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан. Гарантированный минимальный доход - это доход, который учитывает всю совокупность выплат, получаемых человеком, пояснял ранее первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Это, по его словам, может быть пенсия, минимальный размер оплаты труда, социальные пособия, стипендии, доплаты до этих социальных выплат.Депутат обращал внимание, что пандемия коронавируса обострила ситуацию, когда многие люди оказались "в тисках долгов", и зачастую даже меры социальной поддержки, которые они получают от государства, кредиторы пытались списать.
https://ria.ru/20210611/mrot-1736691219.html
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россия, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин
Путин подписал закон о защите минимального дохода должников
21:44 29.06.2021 (обновлено: 01:34 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДеньги в руках сотрудницы банка
Деньги в руках сотрудницы банка - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Путин подписал закон о защите минимального дохода граждан от списания за долги

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон "Об исполнительном производстве".
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Теперь должник может обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк после этого не сможет списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.
Инициаторами нововведений были депутаты Госдумы Сергей Неверов, Андрей Исаев, Ольга Савастьянова, Василий Пискарев, Наталья Костенко и сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас, Инна Святенко, Елена Бибикова, Мария Львова-Белова.
Авторы проекта отмечали, что новая норма – это механизм дополнительной социальной защиты для пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан.
Гарантированный минимальный доход - это доход, который учитывает всю совокупность выплат, получаемых человеком, пояснял ранее первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Это, по его словам, может быть пенсия, минимальный размер оплаты труда, социальные пособия, стипендии, доплаты до этих социальных выплат.
Депутат обращал внимание, что пандемия коронавируса обострила ситуацию, когда многие люди оказались "в тисках долгов", и зачастую даже меры социальной поддержки, которые они получают от государства, кредиторы пытались списать.
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РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир Путин
 
 
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