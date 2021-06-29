https://ria.ru/20210629/zaderzhanie-1739102021.html
В Ленинградской области задержали директора летнего лагеря для детей
В Ленинградской области задержали директора летнего лагеря для детей - РИА Новости, 29.06.2021
В Ленинградской области задержали директора летнего лагеря для детей
Генерального директора ООО "Мечта" задержали в Ленинградской области, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T18:32
2021-06-29T18:32
2021-06-29T18:32
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ленинградская область
приозерский район
происшествия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Генерального директора ООО "Мечта" задержали в Ленинградской области, сообщается на сайте СК РФ.Ранее ряд СМИ сообщил, что родители забирают своих детей из ДОЛ "Мечта" после рассказов о том, что за порядком некому наблюдать - нет ни вожатых, ни воспитателей. Позднее сообщалось, что следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах после того, как воспитанники детского лагеря в Приозерском районе Ленинградской области не получили организованного отдыха."Генеральный директор ООО "Мечта" был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователь ходатайствовал перед судом об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, однако судья Приозерского городского суда Ленинградской области Людмила Яшина отказала в его удовлетворении", - говорится в сообщении.Добавляется, что адвокат гендиректора подал жалобу в суд о признании незаконным постановления о возбуждении уголовного дела. Однако следствие предоставило достаточно доказательств, поэтому суд отказал в удовлетворении жалобы.
https://ria.ru/20210623/vozhataya-1738270829.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ленинградская область, приозерский район, происшествия
В Ленинградской области задержали директора летнего лагеря для детей
В Ленинградской области задержали гендиректора детского оздоровительного лагеря