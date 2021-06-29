https://ria.ru/20210629/xiaomi-1739006416.html
Назван первый смартфон, который получит 200-мегапиксельную камеру
Назван первый смартфон, который получит 200-мегапиксельную камеру - РИА Новости, 29.06.2021
Назван первый смартфон, который получит 200-мегапиксельную камеру
Компания Xiaomi намерена стать первой в мире, выпускающей смартфоны с фотодатчиками рекордным разрешением 200 Мп. Об этом со ссылкой на сетевых информаторов... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T10:30
2021-06-29T10:30
2021-06-29T10:30
наука
samsung
xiaomi inc
технологии
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Компания Xiaomi намерена стать первой в мире, выпускающей смартфоны с фотодатчиками рекордным разрешением 200 Мп. Об этом со ссылкой на сетевых информаторов сообщает портал MyDrivers.Будущий флагманский смартфон Xiaomi Mi 12 получит 200-мегапиксельную основную камеру. Речь идет о сенсоре изображения Samsung ISOCELL, который южнокорейский технологический гигант анонсировал еще весной этого года.Сенсор с рекордным разрешением матрицы будет поддерживать технологию Pixel Binning, объединяющую 16 соседних пикселей в один. Иными словами, в стандартном режиме работы такая камера выдает 12-мегапиксельные изображения.Среди прочего Xiaomi Mi 12 приписывают перспективный процессор Snapdragon 895, 120-герцовый OLED-экран и быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт. Премьера смартфона ожидается в конце 2021 года.
https://ria.ru/20210517/xiaomi-1732657801.html
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