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"Русские виноваты всегда". Чехи высказались о компенсациях от Москвы
"Русские виноваты всегда". Чехи высказались о компенсациях от Москвы - РИА Новости, 29.06.2021
"Русские виноваты всегда". Чехи высказались о компенсациях от Москвы
Читатели чешских газет высказались о компенсациях от Москвы за инцидент во Врбетице. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T17:54
2021-06-29T21:37
россия
мария захарова
чехия
в мире
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Читатели чешских газет высказались о компенсациях от Москвы за инцидент во Врбетице.В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов на юго-востоке страны в 2014 году. Прага потребовала от Москвы 25,5 миллиона евро для возмещения причиненного ущерба. В России обвинения в причастности к инциденту во Врбетице назвали возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Чехия своими действиями вписала себя в список недружественных по отношению к России государств."Тех, кто обычно ведет себя так: без суда и следствия, с помощью угроз и оскорблений требует денег, как правило, называют шантажистами", — заметил Petr Trneček."Думаю, счет выставляют, когда вина доказана. Это все равно что полиции выписать штраф за превышение скорости без измерения скорости. Можно просто сказать "я и так вижу". Со мной такое случилось несколько лет назад в Словакии", — написал Vladimír Ing.Flössel."Не думаю, что среднему нормальному человеку, который не страдает слабоумием, нужно долго рассказывать, почему транснациональным корпорациям нужно полностью исключить Чешскую Республику из конкуренции за рынки и сбыт в больших странах, таких как Россия и Китай. В том числе и потому, что еще недавно чешские производители как в России, так и в Китае пользовались очень хорошей репутацией. Наша страна, тогда еще не разворованная, могла экономически процветать. Из-за пятой колонны теперь процветают другие, а Чехия превратилась в германскую колонию, и будет только хуже", — считает Pavel Pecina."Служба безопасности и информации утверждает, что нет доказательств или свидетельств проникновения российских граждан на территорию Врбетице, а мы подаем России требование о компенсации, потому что просто хотим? А когда мы ее получим, то будем просто ждать результаты полицейского расследования или сразу его остановим?" — задается вопросом Vlad Vitvar."Интриги и, возможно, обман и ложь я сейчас вижу со стороны Чехии. Как Прага может требовать возмещения убытков без доказанной вины? Ведь над нами будет смеяться весь мир. Вообще, Россия в последние годы останавливала войны, начатые Западом", — подытожил P. Novák.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210627/vzryv-1738821138.html
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россия, мария захарова, чехия, в мире
"Русские виноваты всегда". Чехи высказались о компенсациях от Москвы
17:54 29.06.2021 (обновлено: 21:37 29.06.2021)
 
© Фото : Policie ČRСпецтехника на месте взрыва в Врбетице в 2014 году
Спецтехника на месте взрыва в Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : Policie ČR

Чехи высказались о компенсациях от Москвы за взрывы во Врбетице

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Читатели чешских газет высказались о компенсациях от Москвы за инцидент во Врбетице.
В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов на юго-востоке страны в 2014 году. Прага потребовала от Москвы 25,5 миллиона евро для возмещения причиненного ущерба. В России обвинения в причастности к инциденту во Врбетице назвали возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Чехия своими действиями вписала себя в список недружественных по отношению к России государств.
"Тех, кто обычно ведет себя так: без суда и следствия, с помощью угроз и оскорблений требует денег, как правило, называют шантажистами", — заметил Petr Trneček.
"Думаю, счет выставляют, когда вина доказана. Это все равно что полиции выписать штраф за превышение скорости без измерения скорости. Можно просто сказать "я и так вижу". Со мной такое случилось несколько лет назад в Словакии", — написал Vladimír Ing.Flössel.
"Россия виновна до тех пор, пока не будет доказана ее невиновность? Довольно смелое требование, если учесть, что они до сих пор не могут наколдовать доказательства, которые однозначно уличили бы Россию", — отметил Jiří Kubíček.
"Не думаю, что среднему нормальному человеку, который не страдает слабоумием, нужно долго рассказывать, почему транснациональным корпорациям нужно полностью исключить Чешскую Республику из конкуренции за рынки и сбыт в больших странах, таких как Россия и Китай. В том числе и потому, что еще недавно чешские производители как в России, так и в Китае пользовались очень хорошей репутацией. Наша страна, тогда еще не разворованная, могла экономически процветать. Из-за пятой колонны теперь процветают другие, а Чехия превратилась в германскую колонию, и будет только хуже", — считает Pavel Pecina.
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"Служба безопасности и информации утверждает, что нет доказательств или свидетельств проникновения российских граждан на территорию Врбетице, а мы подаем России требование о компенсации, потому что просто хотим? А когда мы ее получим, то будем просто ждать результаты полицейского расследования или сразу его остановим?" — задается вопросом Vlad Vitvar.
"Интриги и, возможно, обман и ложь я сейчас вижу со стороны Чехии. Как Прага может требовать возмещения убытков без доказанной вины? Ведь над нами будет смеяться весь мир. Вообще, Россия в последние годы останавливала войны, начатые Западом", — подытожил P. Novák.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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