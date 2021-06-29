https://ria.ru/20210629/vzryvy-1739091194.html

"Русские виноваты всегда". Чехи высказались о компенсациях от Москвы

"Русские виноваты всегда". Чехи высказались о компенсациях от Москвы - РИА Новости, 29.06.2021

"Русские виноваты всегда". Чехи высказались о компенсациях от Москвы

Читатели чешских газет высказались о компенсациях от Москвы за инцидент во Врбетице. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T17:54

2021-06-29T17:54

2021-06-29T21:37

россия

мария захарова

чехия

в мире

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Читатели чешских газет высказались о компенсациях от Москвы за инцидент во Врбетице.В середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов на юго-востоке страны в 2014 году. Прага потребовала от Москвы 25,5 миллиона евро для возмещения причиненного ущерба. В России обвинения в причастности к инциденту во Врбетице назвали возмутительными и голословными. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Чехия своими действиями вписала себя в список недружественных по отношению к России государств."Тех, кто обычно ведет себя так: без суда и следствия, с помощью угроз и оскорблений требует денег, как правило, называют шантажистами", — заметил Petr Trneček."Думаю, счет выставляют, когда вина доказана. Это все равно что полиции выписать штраф за превышение скорости без измерения скорости. Можно просто сказать "я и так вижу". Со мной такое случилось несколько лет назад в Словакии", — написал Vladimír Ing.Flössel."Не думаю, что среднему нормальному человеку, который не страдает слабоумием, нужно долго рассказывать, почему транснациональным корпорациям нужно полностью исключить Чешскую Республику из конкуренции за рынки и сбыт в больших странах, таких как Россия и Китай. В том числе и потому, что еще недавно чешские производители как в России, так и в Китае пользовались очень хорошей репутацией. Наша страна, тогда еще не разворованная, могла экономически процветать. Из-за пятой колонны теперь процветают другие, а Чехия превратилась в германскую колонию, и будет только хуже", — считает Pavel Pecina."Служба безопасности и информации утверждает, что нет доказательств или свидетельств проникновения российских граждан на территорию Врбетице, а мы подаем России требование о компенсации, потому что просто хотим? А когда мы ее получим, то будем просто ждать результаты полицейского расследования или сразу его остановим?" — задается вопросом Vlad Vitvar."Интриги и, возможно, обман и ложь я сейчас вижу со стороны Чехии. Как Прага может требовать возмещения убытков без доказанной вины? Ведь над нами будет смеяться весь мир. Вообще, Россия в последние годы останавливала войны, начатые Западом", — подытожил P. Novák.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210627/vzryv-1738821138.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210627/chekhiya-1738812567.html

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россия, мария захарова, чехия, в мире