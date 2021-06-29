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Карачаево-Черкесская Республика
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В КЧР вводят новые региональные выплаты на рождение третьего ребенка
В КЧР вводят новые региональные выплаты на рождение третьего ребенка - РИА Новости, 29.06.2021
В КЧР вводят новые региональные выплаты на рождение третьего ребенка
В Карачаево-Черкесии с 1 июля увеличат региональные выплаты на второго ребенка и введут новые меры социальной поддержки при рождении третьего ребенка, сообщил... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:00
2021-06-29T14:00
карачаево-черкесская республика
социальные выплаты
рашид темрезов
дети
семья
общество
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ЧЕРКЕССК, 29 июн - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с 1 июля увеличат региональные выплаты на второго ребенка и введут новые меры социальной поддержки при рождении третьего ребенка, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в социальных сетях. Новые меры поддержки были инициированы главой республики в мае этого года — в рамках ежегодного доклада-послания, в июне парламентарии республики на очередной сессии Народного Собрания приняли соответствующие законопроекты. Так, с 1 июля единовременные выплаты при рождении (усыновлении) второго ребенка в КЧР увеличатся с 20 тысяч рублей до 25 тысяч рублей. Также депутаты парламента КЧР приняли решение о назначении новой выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка в размере в 35 тысяч рублей. Всего в 2020 году на поддержку семьи, материнства и детства в КЧР направлены 3,3 миллиарда рублей.
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социальные выплаты, рашид темрезов, дети, семья, общество

В КЧР вводят новые региональные выплаты на рождение третьего ребенка

14:00 29.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЧЕРКЕССК, 29 июн - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с 1 июля увеличат региональные выплаты на второго ребенка и введут новые меры социальной поддержки при рождении третьего ребенка, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в социальных сетях.
Новые меры поддержки были инициированы главой республики в мае этого года — в рамках ежегодного доклада-послания, в июне парламентарии республики на очередной сессии Народного Собрания приняли соответствующие законопроекты.
Так, с 1 июля единовременные выплаты при рождении (усыновлении) второго ребенка в КЧР увеличатся с 20 тысяч рублей до 25 тысяч рублей. Также депутаты парламента КЧР приняли решение о назначении новой выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка в размере в 35 тысяч рублей.
Всего в 2020 году на поддержку семьи, материнства и детства в КЧР направлены 3,3 миллиарда рублей.
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Карачаево-Черкесская Республикасоциальные выплатыРашид ТемрезовДетиСемьяОбщество
 
 
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