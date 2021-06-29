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В КЧР вводят новые региональные выплаты на рождение третьего ребенка

В КЧР вводят новые региональные выплаты на рождение третьего ребенка - РИА Новости, 29.06.2021

В КЧР вводят новые региональные выплаты на рождение третьего ребенка

В Карачаево-Черкесии с 1 июля увеличат региональные выплаты на второго ребенка и введут новые меры социальной поддержки при рождении третьего ребенка, сообщил... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:00

2021-06-29T14:00

2021-06-29T14:00

карачаево-черкесская республика

социальные выплаты

рашид темрезов

дети

семья

общество

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ЧЕРКЕССК, 29 июн - РИА Новости. В Карачаево-Черкесии с 1 июля увеличат региональные выплаты на второго ребенка и введут новые меры социальной поддержки при рождении третьего ребенка, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в социальных сетях. Новые меры поддержки были инициированы главой республики в мае этого года — в рамках ежегодного доклада-послания, в июне парламентарии республики на очередной сессии Народного Собрания приняли соответствующие законопроекты. Так, с 1 июля единовременные выплаты при рождении (усыновлении) второго ребенка в КЧР увеличатся с 20 тысяч рублей до 25 тысяч рублей. Также депутаты парламента КЧР приняли решение о назначении новой выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка в размере в 35 тысяч рублей. Всего в 2020 году на поддержку семьи, материнства и детства в КЧР направлены 3,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210624/dispanserizatsiya-1738410521.html

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2021

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социальные выплаты, рашид темрезов, дети, семья, общество