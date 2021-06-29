Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210629/vsu-1739103822.html
В ЛНР заметили солдат ВСУ, переодетых в форму Народной милиции
В ЛНР заметили солдат ВСУ, переодетых в форму Народной милиции - РИА Новости, 29.06.2021
В ЛНР заметили солдат ВСУ, переодетых в форму Народной милиции
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала в подконтрольном Киеву поселке Новотошковском у линии соприкосновения в... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T18:41
2021-06-29T18:49
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
франция
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731371329_341:703:2380:1850_1920x0_80_0_0_603ef0506caa2083f0dfa6781cd88d79.jpg
ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала в подконтрольном Киеву поселке Новотошковском у линии соприкосновения в Донбассе украинских военнослужащих, переодетых в форму сотрудников оборонного ведомства ЛНР, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.В ЛНР ранее заявили, что за неделю зафиксировали три обстрела со стороны украинских силовиков."В районе населенного пункта Новотошковское отмечена работа военнослужащих 57-ой бригады, одетых в форму Народной милиции, демонстрирующих проведение инженерных работ", - заявил Филипоненко. Он уточнил, что по данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики переоделись в форму противника для съемок постановочного сюжета.Филипоненко также сообщил, что с 1 по 3 июля в зону ответственности 57-ой бригады украинских силовиков прибывает группа 74-го Центра информационно-психологических операций ВС Украины и представители украинских СМИ ("24 канал", "5 канал", "Украина"), а также иностранных информационных агентств Франции и Канады для подготовки постановочных видеосюжетов, обвиняющих Народную милицию ЛНР в нарушениях режима прекращения огня.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210627/donbass-1738786468.html
https://ria.ru/20210629/bronetekhnika-1739023590.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731371329_570:648:2173:1850_1920x0_80_0_0_bc2c4002033c209d782c1d861b1d5dc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, франция, оон, в мире
В ЛНР заметили солдат ВСУ, переодетых в форму Народной милиции
18:41 29.06.2021 (обновлено: 18:49 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк

В ЛНР заметили солдат ВСУ, переодетых в форму Народной милиции

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала в подконтрольном Киеву поселке Новотошковском у линии соприкосновения в Донбассе украинских военнослужащих, переодетых в форму сотрудников оборонного ведомства ЛНР, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.
В ЛНР ранее заявили, что за неделю зафиксировали три обстрела со стороны украинских силовиков.
"В районе населенного пункта Новотошковское отмечена работа военнослужащих 57-ой бригады, одетых в форму Народной милиции, демонстрирующих проведение инженерных работ", - заявил Филипоненко. Он уточнил, что по данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики переоделись в форму противника для съемок постановочного сюжета.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
27 июня, 10:31
В ЛНР обвинили силовиков в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе
Филипоненко также сообщил, что с 1 по 3 июля в зону ответственности 57-ой бригады украинских силовиков прибывает группа 74-го Центра информационно-психологических операций ВС Украины и представители украинских СМИ ("24 канал", "5 канал", "Украина"), а также иностранных информационных агентств Франции и Канады для подготовки постановочных видеосюжетов, обвиняющих Народную милицию ЛНР в нарушениях режима прекращения огня.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
Вчера, 12:07
ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в жилых районах
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныФранцияООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Глава ГИБДД рассказал о необходимости знаков "камера"
08:24Глава ГИБДД рассказал, для чего нужен скрытый контроль ДПС
08:21На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с восемью пассажирами
08:19Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией
08:17В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
08:15Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку
08:15Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок
08:07Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы
08:02В Москве в среду ожидается небольшой дождь
08:00В странах, победивших коронавирус, новая беда. И более заразная
07:45При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания
07:45Историк Алексей Юдин: Евросоюз забыл о своей христианской основе
07:34Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС
07:17В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек
07:12Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
07:09В Ростовской области три человека пострадали в ДТП
06:54Названа причина смерти детей, чьи тела нашли на реке в Приморье
06:51Эксперты назвали страхи начинающих водителей
06:37В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой
06:20В Киеве обвинили Германию и Францию в "удушении" Украины
Лента новостейМолния