https://ria.ru/20210629/vsu-1739103822.html

В ЛНР заметили солдат ВСУ, переодетых в форму Народной милиции

В ЛНР заметили солдат ВСУ, переодетых в форму Народной милиции - РИА Новости, 29.06.2021

В ЛНР заметили солдат ВСУ, переодетых в форму Народной милиции

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала в подконтрольном Киеву поселке Новотошковском у линии соприкосновения в... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T18:41

2021-06-29T18:41

2021-06-29T18:49

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

франция

оон

в мире

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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала в подконтрольном Киеву поселке Новотошковском у линии соприкосновения в Донбассе украинских военнослужащих, переодетых в форму сотрудников оборонного ведомства ЛНР, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.В ЛНР ранее заявили, что за неделю зафиксировали три обстрела со стороны украинских силовиков."В районе населенного пункта Новотошковское отмечена работа военнослужащих 57-ой бригады, одетых в форму Народной милиции, демонстрирующих проведение инженерных работ", - заявил Филипоненко. Он уточнил, что по данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики переоделись в форму противника для съемок постановочного сюжета.Филипоненко также сообщил, что с 1 по 3 июля в зону ответственности 57-ой бригады украинских силовиков прибывает группа 74-го Центра информационно-психологических операций ВС Украины и представители украинских СМИ ("24 канал", "5 канал", "Украина"), а также иностранных информационных агентств Франции и Канады для подготовки постановочных видеосюжетов, обвиняющих Народную милицию ЛНР в нарушениях режима прекращения огня.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210627/donbass-1738786468.html

https://ria.ru/20210629/bronetekhnika-1739023590.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, франция, оон, в мире