В ЛНР заметили солдат ВСУ, переодетых в форму Народной милиции
18:41 29.06.2021 (обновлено: 18:49 29.06.2021)
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения
В ЛНР заметили солдат ВСУ, переодетых в форму Народной милиции
ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала в подконтрольном Киеву поселке Новотошковском у линии соприкосновения в Донбассе украинских военнослужащих, переодетых в форму сотрудников оборонного ведомства ЛНР, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции Иван Филипоненко.
В ЛНР ранее заявили, что за неделю зафиксировали три обстрела со стороны украинских силовиков.
"В районе населенного пункта Новотошковское отмечена работа военнослужащих 57-ой бригады, одетых в форму Народной милиции, демонстрирующих проведение инженерных работ", - заявил Филипоненко. Он уточнил, что по данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики переоделись в форму противника для съемок постановочного сюжета.
Филипоненко также сообщил, что с 1 по 3 июля в зону ответственности 57-ой бригады украинских силовиков прибывает группа 74-го Центра информационно-психологических операций ВС Украины и представители украинских СМИ ("24 канал", "5 канал", "Украина"), а также иностранных информационных агентств Франции и Канады для подготовки постановочных видеосюжетов, обвиняющих Народную милицию ЛНР в нарушениях режима прекращения огня.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.