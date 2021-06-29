https://ria.ru/20210629/vetnam-1739016990.html

Вьетнам готов частично открыться для российских туристов

Вьетнам готов частично открыться для российских туристов - РИА Новости, 29.06.2021

Вьетнам готов частично открыться для российских туристов

Пилотным регионом во Вьетнаме, который первым примет привитых туристов, станет остров Фукуок, иностранцы смогут вернуться на остров в сентябре или октябре,... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:45

2021-06-29T11:45

2021-06-29T11:45

куда можно лететь

коронавирус covid-19

куда поехать

отдых

туризм

россия

туризм

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Пилотным регионом во Вьетнаме, который первым примет привитых туристов, станет остров Фукуок, иностранцы смогут вернуться на остров в сентябре или октябре, сообщает АТОР со ссылкой на местные СМИ.Власти вьетнамской провинции Кьензянг, к которой относится Фукуок, заявили, что полностью вакцинированные российские путешественники будут первыми, кому разрешат приехать на остров. Предполагается, что россияне будут прилетать чартерными рейсами, останавливаться на уединенных курортах. Передвижение гостей будет ограничено, чтобы исключить эпидемиологические риски.Для приема зарубежных гостей островным властям необходимо расширить медицинские возможности, в том числе увеличить число больничных коек и штат медперсонала, а также подготовить обсерваторы на случай заболевания иностранцев коронавирусом.Выбор российского рынка в качестве приоритетного для перезапуска въездного туризма связан с большим потоком путешественников из нашей страны на Фукуок до пандемии, а также признанием Вьетнамом "Спутника V". Туризм является основой экономики острова: в 2020 году Фукуок потерял 76 процентов иностранных гостей.Вьетнам закрыл свои границы и отменил все международные рейсы в марте прошлого года. Россия официально возобновила авиасообщение с этой страной, однако она закрыта для массового туризма. С карантином в 21 день туда пускают только репатриантов, иностранных специалистов, дипломатов и высококвалифицированных рабочих.

https://ria.ru/20210628/aviasoobschenie-1738839888.html

россия

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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