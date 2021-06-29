https://ria.ru/20210629/vaktsiny-1739141632.html

МИД считает, что международная регистрация российских вакцин затянулась

МИД считает, что международная регистрация российских вакцин затянулась - РИА Новости, 29.06.2021

МИД считает, что международная регистрация российских вакцин затянулась

Международная сертификация российских вакцин от коронавирусной инфекции позволит расширить их поставки по миру, Россия делает все от нее зависящее, заявил... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T23:29

2021-06-29T23:29

2021-06-29T23:29

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вакцина "ковивак"

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вакцина "эпиваккорона"

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МАТЕРА (Италия), 29 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Международная сертификация российских вакцин от коронавирусной инфекции позволит расширить их поставки по миру, Россия делает все от нее зависящее, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пандемия коронавируса усугубила неравенство в мире, и справиться с последствиями кризиса призваны международное сотрудничество и всеобщий доступ к вакцинам.По словам Панкина, в заявлении Блинкена о всеобщем доступе к вакцинам "в определенной степени" чувствуется противоречие."Мы поставляем вакцины за рубеж, у нас соглашения более с чем 60 странами... Поэтому говорить о том, что нас вообще не выпускают на рынки из-за того, что ВОЗ и EMA не зарегистрировали пока ни один из наших препаратов, это натяжка. Другое дело, что мы добиваем регистрации, и эта процедура затянулась... Все от себя зависящее мы делаем, предоставляем доступ и документы. "Спутник" завоевывает симпатии, и думаю, что со временем… он будет сертифицирован должным образом, чтобы мы могли поставлять по всем каналам нашу вакцину, не заботясь о том, что у определенных стран существуют ограничения на закупки из-за отсутствия сертификации", - сказал замглавы МИД РФ российским журналистам по завершении встречи глав МИД "Большой двадцатки" в итальянской Матере."То, что кого-то записывают во враги, чинят препятствия в регистрации вакцин, поставках продовольствия и в лимитировании вообще поставок – это будет преодолеваться в двустороннем и других форматах", - заявил он.

https://ria.ru/20210628/vaktsina-1738918934.html

https://ria.ru/20210625/sputnik-1738605702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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