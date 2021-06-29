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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/vaktsiny-1739048913.html
В Минздраве подтвердили безопасность российских вакцин от COVID-19
В Минздраве подтвердили безопасность российских вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
В Минздраве подтвердили безопасность российских вакцин от COVID-19
Все российские вакцины от COVID-19 безопасны, хорошо переносятся, обеспечивают иммунитет, заявила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:19
2021-06-29T14:37
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцина "спутник лайт"
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Все российские вакцины от COVID-19 безопасны, хорошо переносятся, обеспечивают иммунитет, заявила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина."Все три вакцины безопасны, они хорошо переносятся, хорошо обеспечивают иммунитет",- сказала Драпкина на круглом столе о необходимости вакцинироваться от COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцина "ковивак", вакцина "спутник лайт", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19, россия
В Минздраве подтвердили безопасность российских вакцин от COVID-19
14:19 29.06.2021 (обновлено: 14:37 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАмпулы с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Минздраве заявили, что российские вакцины от COVID-19 безопасны и обеспечивают иммунитет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Все российские вакцины от COVID-19 безопасны, хорошо переносятся, обеспечивают иммунитет, заявила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина.
"Все три вакцины безопасны, они хорошо переносятся, хорошо обеспечивают иммунитет",- сказала Драпкина на круглом столе о необходимости вакцинироваться от COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
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