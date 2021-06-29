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В Минздраве подтвердили безопасность российских вакцин от COVID-19

В Минздраве подтвердили безопасность российских вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021

В Минздраве подтвердили безопасность российских вакцин от COVID-19

Все российские вакцины от COVID-19 безопасны, хорошо переносятся, обеспечивают иммунитет, заявила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:19

2021-06-29T14:19

2021-06-29T14:37

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцина "спутник лайт"

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

оксана драпкина (врач)

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Все российские вакцины от COVID-19 безопасны, хорошо переносятся, обеспечивают иммунитет, заявила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина."Все три вакцины безопасны, они хорошо переносятся, хорошо обеспечивают иммунитет",- сказала Драпкина на круглом столе о необходимости вакцинироваться от COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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