https://ria.ru/20210629/vaktsiny-1739048913.html
В Минздраве подтвердили безопасность российских вакцин от COVID-19
В Минздраве подтвердили безопасность российских вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
В Минздраве подтвердили безопасность российских вакцин от COVID-19
Все российские вакцины от COVID-19 безопасны, хорошо переносятся, обеспечивают иммунитет, заявила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:19
2021-06-29T14:19
2021-06-29T14:37
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцина "спутник лайт"
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
оксана драпкина (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689756_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_e9151932be2fd7120ac1610586a16e69.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Все российские вакцины от COVID-19 безопасны, хорошо переносятся, обеспечивают иммунитет, заявила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина."Все три вакцины безопасны, они хорошо переносятся, хорошо обеспечивают иммунитет",- сказала Драпкина на круглом столе о необходимости вакцинироваться от COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689756_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_d3f487abf54abd914db7a63f7c7c9b9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "ковивак", вакцина "спутник лайт", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", оксана драпкина (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19, россия
В Минздраве подтвердили безопасность российских вакцин от COVID-19
14:19 29.06.2021 (обновлено: 14:37 29.06.2021)
В Минздраве заявили, что российские вакцины от COVID-19 безопасны и обеспечивают иммунитет