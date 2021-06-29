https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739133067.html

Песков заявил, что в Кремле обязательной вакцинации нет

Песков заявил, что в Кремле обязательной вакцинации нет - РИА Новости, 30.06.2021

Песков заявил, что в Кремле обязательной вакцинации нет

Обязательной вакцинации от коронавируса в администрации президента РФ нет, меры ответственности за невакцинацию не применяются, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-29T21:39

2021-06-29T21:39

2021-06-30T00:00

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обязательной вакцинации от коронавируса в администрации президента РФ нет, меры ответственности за невакцинацию не применяются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."У нас обязательной вакцинации нет. Но многие проявляют сознательность и вакцинируются, хотя многие, к сожалению, переболели", - сказал он в эфире "России 24".На вопрос, применяется ли к сотрудникам, которые не стали делать прививку, мера ответственности, Песков ответил отрицательно: "Нет".

https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739130492.html

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2021

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