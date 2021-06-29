https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739133067.html
Песков заявил, что в Кремле обязательной вакцинации нет
Песков заявил, что в Кремле обязательной вакцинации нет - РИА Новости, 30.06.2021
Песков заявил, что в Кремле обязательной вакцинации нет
Обязательной вакцинации от коронавируса в администрации президента РФ нет, меры ответственности за невакцинацию не применяются, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-29T21:39
2021-06-29T21:39
2021-06-30T00:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Обязательной вакцинации от коронавируса в администрации президента РФ нет, меры ответственности за невакцинацию не применяются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."У нас обязательной вакцинации нет. Но многие проявляют сознательность и вакцинируются, хотя многие, к сожалению, переболели", - сказал он в эфире "России 24".На вопрос, применяется ли к сотрудникам, которые не стали делать прививку, мера ответственности, Песков ответил отрицательно: "Нет".
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739130492.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
Песков заявил, что в Кремле обязательной вакцинации нет
21:39 29.06.2021 (обновлено: 00:00 30.06.2021)
Песков заявил, что в Кремле обязательной вакцинации нет