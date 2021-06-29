Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739130492.html
Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной
Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной - РИА Новости, 30.06.2021
Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной
Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной, президент РФ Владимир Путин на прямой линии, скорее всего, даст развернутый ответ на эту тему,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-29T21:17
2021-06-30T06:23
дмитрий песков
владимир путин
общество
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733254249_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_ccad244994b1b3c74c7a0be2b46f90ea.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной, президент РФ Владимир Путин на прямой линии, скорее всего, даст развернутый ответ на эту тему, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Вакцинация действительно остаётся добровольной. Собственно я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ", - заявил Песков в интервью на телеканале "Россия 24" накануне прямой линии с президентом.Он отметил, что человек, который работает поваром в детской столовой, должен иметь санитарную книжку. "Но вы можете не идти работать поваром... И то же самое прививка. Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739129268.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733254249_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_e6aaf8f893b00d4c1d9128fc917045c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, владимир путин, общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество
Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной
21:17 29.06.2021 (обновлено: 06:23 30.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне "Новое Знание" в Москве
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной, президент РФ Владимир Путин на прямой линии, скорее всего, даст развернутый ответ на эту тему, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вакцинация действительно остаётся добровольной. Собственно я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ", - заявил Песков в интервью на телеканале "Россия 24" накануне прямой линии с президентом.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
Вчера, 21:09Распространение коронавируса
Песков назвал основную тему вопросов прямой линии с Путиным
Он отметил, что человек, который работает поваром в детской столовой, должен иметь санитарную книжку. "Но вы можете не идти работать поваром... И то же самое прививка. Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться", - добавил Песков.
 
Распространение коронавирусаДмитрий ПесковВладимир ПутинОбществоВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24Глава ГИБДД рассказал, для чего нужен скрытый контроль ДПС
08:21На трассе под Волгоградом опрокинулась "Газель" с восемью пассажирами
08:19Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией
08:17В ГИБДД заявили о резком снижении числа ДТП с пьяными водителями
08:15Генпрокурор Чехии, споривший из-за дела Врбетице, ушел в отставку
08:15Гватемала попросила вернуть деньги за "Спутник V" из-за задержки поставок
08:07Таксистам с опытом менее трех лет могут запретить использовать агрегаторы
08:02В Москве в среду ожидается небольшой дождь
08:00В странах, победивших коронавирус, новая беда. И более заразная
07:45При ракетном ударе по силам США в Сирии были повреждены два здания
07:45Историк Алексей Юдин: Евросоюз забыл о своей христианской основе
07:34Ватиканист рассказал о процедуре канонизации одного из основателей ЕС
07:17В ГД предложили давать командировочные в валюте страны, куда едет человек
07:12Мединский дал совет "мракобесам", говорящим о "чипировании" вакцинами
07:09В Ростовской области три человека пострадали в ДТП
06:54Названа причина смерти детей, чьи тела нашли на реке в Приморье
06:51Эксперты назвали страхи начинающих водителей
06:37В США осудили россиянина, незаконно пересекшего границу с Мексикой
06:20В Киеве обвинили Германию и Францию в "удушении" Украины
06:16Актриса пожаловалась на "ад" в украинских поездах
Лента новостейМолния