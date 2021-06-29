https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739130492.html
Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной
Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной - РИА Новости, 30.06.2021
Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной
Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной, президент РФ Владимир Путин на прямой линии, скорее всего, даст развернутый ответ на эту тему,... РИА Новости, 30.06.2021
2021-06-29T21:17
2021-06-29T21:17
2021-06-30T06:23
дмитрий песков
владимир путин
общество
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной, президент РФ Владимир Путин на прямой линии, скорее всего, даст развернутый ответ на эту тему, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Вакцинация действительно остаётся добровольной. Собственно я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ", - заявил Песков в интервью на телеканале "Россия 24" накануне прямой линии с президентом.Он отметил, что человек, который работает поваром в детской столовой, должен иметь санитарную книжку. "Но вы можете не идти работать поваром... И то же самое прививка. Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться", - добавил Песков.
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Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной
21:17 29.06.2021 (обновлено: 06:23 30.06.2021)
Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной