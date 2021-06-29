https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739130492.html

Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной

Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной - РИА Новости, 30.06.2021

Песков заявил, что вакцинация в России остается добровольной

Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной, президент РФ Владимир Путин на прямой линии, скорее всего, даст развернутый ответ на эту тему,... РИА Новости, 30.06.2021

2021-06-29T21:17

2021-06-29T21:17

2021-06-30T06:23

дмитрий песков

владимир путин

общество

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной, президент РФ Владимир Путин на прямой линии, скорее всего, даст развернутый ответ на эту тему, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Вакцинация действительно остаётся добровольной. Собственно я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ", - заявил Песков в интервью на телеканале "Россия 24" накануне прямой линии с президентом.Он отметил, что человек, который работает поваром в детской столовой, должен иметь санитарную книжку. "Но вы можете не идти работать поваром... И то же самое прививка. Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться", - добавил Песков.

https://ria.ru/20210629/koronavirus-1739129268.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, общество, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество