https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739066796.html

Беглов прошел повторную вакцинацию от COVID-19

Беглов прошел повторную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021

Беглов прошел повторную вакцинацию от COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прошел повторную вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T16:08

2021-06-29T16:08

2021-06-29T16:08

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735693395_0:123:3249:1951_1920x0_80_0_0_8b939b41eae1b51670788147ea19e96c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прошел повторную вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Ранее Беглов сообщал, что планирует пройти повторную вакцинацию от COVID-19 из-за снижения уровня антител. Первый раз он сделал прививку в марте 2021 года."Губернатор Александр Беглов прошел ревакцинацию от COVID-19", - говорится в сообщении.По словам губернатора, в связи с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно. "Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.В настоящее время в Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В среднем в городе за сутки первично прививается от 12 до 14 тысяч человек. По данным на 28 июня, всего в Петербурге были привиты 858 869 человек, из них 696 191 полностью завершили цикл вакцинации.В исполнительных органах государственной власти Петербурга поставлена задача до 15 августа обеспечить наличие антител у 65% сотрудников. В настоящее время антитела к COVID-19, в том числе благодаря вакцинации, есть у 48%. Количество вакцинированных ежедневно растет. Отмечается, что часть сотрудников переводят на дистанционный режим работы, совещания проводятся в онлайн-режиме. Ограничены командировки как по стране, так и за ее пределы.В настоящее время в Петербурге действуют 134 пункта вакцинации в медицинских организациях, из них 107 – в городских, шесть – в федеральных и 21 – в частных. Также работают выездные прививочные бригады. Часть из них прививает в 25 мобильных пунктах.

https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739053180.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество