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Беглов прошел повторную вакцинацию от COVID-19
Беглов прошел повторную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 29.06.2021
Беглов прошел повторную вакцинацию от COVID-19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прошел повторную вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T16:08
2021-06-29T16:08
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прошел повторную вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Ранее Беглов сообщал, что планирует пройти повторную вакцинацию от COVID-19 из-за снижения уровня антител. Первый раз он сделал прививку в марте 2021 года."Губернатор Александр Беглов прошел ревакцинацию от COVID-19", - говорится в сообщении.По словам губернатора, в связи с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно. "Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.В настоящее время в Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В среднем в городе за сутки первично прививается от 12 до 14 тысяч человек. По данным на 28 июня, всего в Петербурге были привиты 858 869 человек, из них 696 191 полностью завершили цикл вакцинации.В исполнительных органах государственной власти Петербурга поставлена задача до 15 августа обеспечить наличие антител у 65% сотрудников. В настоящее время антитела к COVID-19, в том числе благодаря вакцинации, есть у 48%. Количество вакцинированных ежедневно растет. Отмечается, что часть сотрудников переводят на дистанционный режим работы, совещания проводятся в онлайн-режиме. Ограничены командировки как по стране, так и за ее пределы.В настоящее время в Петербурге действуют 134 пункта вакцинации в медицинских организациях, из них 107 – в городских, шесть – в федеральных и 21 – в частных. Также работают выездные прививочные бригады. Часть из них прививает в 25 мобильных пунктах.
https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739053180.html
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Беглов прошел повторную вакцинацию от COVID-19
16:08 29.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на ПМЭФ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов прошел повторную вакцинацию от COVID-19

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прошел повторную вакцинацию от COVID-19, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Ранее Беглов сообщал, что планирует пройти повторную вакцинацию от COVID-19 из-за снижения уровня антител. Первый раз он сделал прививку в марте 2021 года.
"Губернатор Александр Беглов прошел ревакцинацию от COVID-19", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, в связи с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно. "Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время в Петербурге продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В среднем в городе за сутки первично прививается от 12 до 14 тысяч человек. По данным на 28 июня, всего в Петербурге были привиты 858 869 человек, из них 696 191 полностью завершили цикл вакцинации.
В исполнительных органах государственной власти Петербурга поставлена задача до 15 августа обеспечить наличие антител у 65% сотрудников. В настоящее время антитела к COVID-19, в том числе благодаря вакцинации, есть у 48%. Количество вакцинированных ежедневно растет. Отмечается, что часть сотрудников переводят на дистанционный режим работы, совещания проводятся в онлайн-режиме. Ограничены командировки как по стране, так и за ее пределы.
В настоящее время в Петербурге действуют 134 пункта вакцинации в медицинских организациях, из них 107 – в городских, шесть – в федеральных и 21 – в частных. Также работают выездные прививочные бригады. Часть из них прививает в 25 мобильных пунктах.
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