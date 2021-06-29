https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739057852.html

Мурашко дал советы привитым от коронавируса

Мурашко дал советы привитым от коронавируса - РИА Новости, 29.06.2021

Мурашко дал советы привитым от коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко настоятельно рекомендовал россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, строго соблюдать все защитные меры до... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T15:14

2021-06-29T15:14

2021-06-29T15:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко настоятельно рекомендовал россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, строго соблюдать все защитные меры до завершения формирования иммунитета."Мы настоятельно рекомендуем гражданам, прошедшим вакцинацию, до завершения формирования иммунитета строго соблюдать все защитные меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать мест массового скопления людей",- сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что это крайне важно для эффективной выработки иммунной защиты и формирования коллективного иммунитета.Иммунитет после вакцинации формируется в течение 21 дня после введения второго компонента, отметили в пресс-службе Минздрава.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739053180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)