https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739048322.html
Глава Приамурья призвал "отстающие" организации активизировать вакцинацию
Глава Приамурья призвал "отстающие" организации активизировать вакцинацию - РИА Новости, 29.06.2021
Глава Приамурья призвал "отстающие" организации активизировать вакцинацию
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что руководителям "отстающих" организаций нужно в срочном порядке "активизировать вакцинацию в коллективах". РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:17
2021-06-29T14:17
2021-06-29T14:17
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
василий орлов (губернатор)
коронавирусы
здоровье - общество
ржд
амурская область
архаринский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f273ed519769838eaf1189b00b210d7.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что руководителям "отстающих" организаций нужно в срочном порядке "активизировать вакцинацию в коллективах".Как сообщает правительство Приамурья со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Леонтьеву, лучше всего вакцинация идёт в Шимановском и Селемджинском районах, здесь привито более 80% подлежащих иммунизации."Темпы вакцинации у нас в целом неплохие. Привито 129 954 человека, это 35,8% от плана. Все ещё сложно проходит вакцинация населения в медорганизациях, подведомственных "РЖД-Медицина"… Ниже всех показатели в Архаринском районе (29,8%), Райчихинске (27%) и поселке городского типа Прогресс (26,9%), - цитирует правительство Леонтьеву.Как отмечается в сообщении, среди работников части предприятий Приамурья низкий уровень вакцинации. При этом в регионе сформировано 230 прививочных пунктов (для сравнения, 1 января 2021 года их было 28). Заболеваемость COVID-19 за последние несколько недель увеличивается, свободный коечный фонд – 15%."Руководителям "отстающих" организаций необходимо в срочном порядке организовать мероприятия по вакцинации коллективов. Почему на одних предприятиях смогли обеспечить массовую вакцинацию сотрудников, а на других нет? Значит, не все сделано для того, чтобы работники прививались. Это не шутки – люди болеют, заражают других, пока кто-то предпочитает полемику, а не конкретные действия", - сказал Орлов, его слова также приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20210623/doma-1738257934.html
https://ria.ru/20210621/priamure-1737914516.html
амурская область
архаринский район
райчихинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599066590_179:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_0d4e348e2b2efdfd50c60f567215470f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, василий орлов (губернатор), коронавирусы, здоровье - общество, ржд, амурская область, архаринский район, райчихинск, общество
Глава Приамурья призвал "отстающие" организации активизировать вакцинацию
Глава Амурской области призвал "отстающие" организации срочно активизировать вакцинацию