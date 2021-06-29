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Глава Приамурья призвал "отстающие" организации активизировать вакцинацию
Глава Приамурья призвал "отстающие" организации активизировать вакцинацию - РИА Новости, 29.06.2021
Глава Приамурья призвал "отстающие" организации активизировать вакцинацию
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что руководителям "отстающих" организаций нужно в срочном порядке "активизировать вакцинацию в коллективах". РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:17
2021-06-29T14:17
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
василий орлов (губернатор)
коронавирусы
здоровье - общество
ржд
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что руководителям "отстающих" организаций нужно в срочном порядке "активизировать вакцинацию в коллективах".Как сообщает правительство Приамурья со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Леонтьеву, лучше всего вакцинация идёт в Шимановском и Селемджинском районах, здесь привито более 80% подлежащих иммунизации."Темпы вакцинации у нас в целом неплохие. Привито 129 954 человека, это 35,8% от плана. Все ещё сложно проходит вакцинация населения в медорганизациях, подведомственных "РЖД-Медицина"… Ниже всех показатели в Архаринском районе (29,8%), Райчихинске (27%) и поселке городского типа Прогресс (26,9%), - цитирует правительство Леонтьеву.Как отмечается в сообщении, среди работников части предприятий Приамурья низкий уровень вакцинации. При этом в регионе сформировано 230 прививочных пунктов (для сравнения, 1 января 2021 года их было 28). Заболеваемость COVID-19 за последние несколько недель увеличивается, свободный коечный фонд – 15%."Руководителям "отстающих" организаций необходимо в срочном порядке организовать мероприятия по вакцинации коллективов. Почему на одних предприятиях смогли обеспечить массовую вакцинацию сотрудников, а на других нет? Значит, не все сделано для того, чтобы работники прививались. Это не шутки – люди болеют, заражают других, пока кто-то предпочитает полемику, а не конкретные действия", - сказал Орлов, его слова также приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20210623/doma-1738257934.html
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Глава Приамурья призвал "отстающие" организации активизировать вакцинацию
14:17 29.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Глава Амурской области призвал "отстающие" организации срочно активизировать вакцинацию

Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что руководителям "отстающих" организаций нужно в срочном порядке "активизировать вакцинацию в коллективах".
Как сообщает правительство Приамурья со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Леонтьеву, лучше всего вакцинация идёт в Шимановском и Селемджинском районах, здесь привито более 80% подлежащих иммунизации.
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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"Темпы вакцинации у нас в целом неплохие. Привито 129 954 человека, это 35,8% от плана. Все ещё сложно проходит вакцинация населения в медорганизациях, подведомственных "РЖД-Медицина"… Ниже всех показатели в Архаринском районе (29,8%), Райчихинске (27%) и поселке городского типа Прогресс (26,9%), - цитирует правительство Леонтьеву.
Как отмечается в сообщении, среди работников части предприятий Приамурья низкий уровень вакцинации. При этом в регионе сформировано 230 прививочных пунктов (для сравнения, 1 января 2021 года их было 28). Заболеваемость COVID-19 за последние несколько недель увеличивается, свободный коечный фонд – 15%.
"Руководителям "отстающих" организаций необходимо в срочном порядке организовать мероприятия по вакцинации коллективов. Почему на одних предприятиях смогли обеспечить массовую вакцинацию сотрудников, а на других нет? Значит, не все сделано для того, чтобы работники прививались. Это не шутки – люди болеют, заражают других, пока кто-то предпочитает полемику, а не конкретные действия", - сказал Орлов, его слова также приводятся в сообщении.
Завод по сжижению природного газа в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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