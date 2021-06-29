https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739048322.html

Глава Приамурья призвал "отстающие" организации активизировать вакцинацию

Глава Приамурья призвал "отстающие" организации активизировать вакцинацию - РИА Новости, 29.06.2021

Глава Приамурья призвал "отстающие" организации активизировать вакцинацию

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что руководителям "отстающих" организаций нужно в срочном порядке "активизировать вакцинацию в коллективах". РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:17

2021-06-29T14:17

2021-06-29T14:17

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

василий орлов (губернатор)

коронавирусы

здоровье - общество

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амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что руководителям "отстающих" организаций нужно в срочном порядке "активизировать вакцинацию в коллективах".Как сообщает правительство Приамурья со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Леонтьеву, лучше всего вакцинация идёт в Шимановском и Селемджинском районах, здесь привито более 80% подлежащих иммунизации."Темпы вакцинации у нас в целом неплохие. Привито 129 954 человека, это 35,8% от плана. Все ещё сложно проходит вакцинация населения в медорганизациях, подведомственных "РЖД-Медицина"… Ниже всех показатели в Архаринском районе (29,8%), Райчихинске (27%) и поселке городского типа Прогресс (26,9%), - цитирует правительство Леонтьеву.Как отмечается в сообщении, среди работников части предприятий Приамурья низкий уровень вакцинации. При этом в регионе сформировано 230 прививочных пунктов (для сравнения, 1 января 2021 года их было 28). Заболеваемость COVID-19 за последние несколько недель увеличивается, свободный коечный фонд – 15%."Руководителям "отстающих" организаций необходимо в срочном порядке организовать мероприятия по вакцинации коллективов. Почему на одних предприятиях смогли обеспечить массовую вакцинацию сотрудников, а на других нет? Значит, не все сделано для того, чтобы работники прививались. Это не шутки – люди болеют, заражают других, пока кто-то предпочитает полемику, а не конкретные действия", - сказал Орлов, его слова также приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210623/doma-1738257934.html

https://ria.ru/20210621/priamure-1737914516.html

амурская область

архаринский район

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