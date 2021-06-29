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Инфекционист Роспотребнадзора рассказал, как часто нужно прививаться
Инфекционист Роспотребнадзора рассказал, как часто нужно прививаться - РИА Новости, 29.06.2021
Инфекционист Роспотребнадзора рассказал, как часто нужно прививаться
Прививаться от коронавирусной инфекции в период пандемии надо каждые шесть месяцев вне зависимости от уровня антител, заявил замдиректора по научной работе ФБУН РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:49
2021-06-29T13:58
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прививаться от коронавирусной инфекции в период пандемии надо каждые шесть месяцев вне зависимости от уровня антител, заявил замдиректора по научной работе ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."В период пандемии каждые полгода вне зависимости от уровня антительного ответа мы должны вакцинироваться", - сказал Горелов на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Инфекционист Роспотребнадзора рассказал, как часто нужно прививаться
13:49 29.06.2021 (обновлено: 13:58 29.06.2021)
 
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт" против короновирусной инфекции
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт против короновирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© Фото : Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Инфекционист Роспотребнадзора заявил, что нужно прививаться каждые полгода

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прививаться от коронавирусной инфекции в период пандемии надо каждые шесть месяцев вне зависимости от уровня антител, заявил замдиректора по научной работе ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"В период пандемии каждые полгода вне зависимости от уровня антительного ответа мы должны вакцинироваться", - сказал Горелов на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
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