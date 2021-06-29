https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739037531.html
Президент РАН заявил, что российские вакцины от COVID-19 безвредны
Президент РАН заявил, что российские вакцины от COVID-19 безвредны - РИА Новости, 29.06.2021
Президент РАН заявил, что российские вакцины от COVID-19 безвредны
Российские вакцины от COVID-19 безвредны, россиянам надо не откладывать прививку и сделать ее в ближайший месяц, говорится в заявлении президиума Российской... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:21
2021-06-29T13:21
2021-06-29T13:21
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
россия
александр сергеев (ран)
здоровье - общество
российская академия наук
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские вакцины от COVID-19 безвредны, россиянам надо не откладывать прививку и сделать ее в ближайший месяц, говорится в заявлении президиума Российской академии наук, которое озвучил президент РАН Александр Сергеев во вторник на площадке МИА "Россия сегодня"."Президиум Российской академии наук заявляет: утверждения о том, что прививка может нанести какой-либо вред здоровью человека, рассуждения об "отдаленных последствиях вакцинации" не имеют научного обоснования. Имеющиеся в настоящее время российские вакцины не могут нанести никакого вреда здоровью. А вот перенесенное заболевание часто приводит к очень значительным осложнениям", - сказал Сергеев."Президиум Российской академии наук призывает жителей России не откладывать вакцинацию, сделать прививки в ближайший месяц. С точки зрения науки, это наиболее адекватный ответ на вызов пандемии. Только так мы сможем вернуться к нормальной жизни", - добавил он.
https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739033265.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, александр сергеев (ран), здоровье - общество, российская академия наук
Президент РАН заявил, что российские вакцины от COVID-19 безвредны
Президент РАН заявил, что российские вакцины от COVID-19 безвредны, и призвал прививаться