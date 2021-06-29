https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739037531.html

Президент РАН заявил, что российские вакцины от COVID-19 безвредны

Президент РАН заявил, что российские вакцины от COVID-19 безвредны - РИА Новости, 29.06.2021

Президент РАН заявил, что российские вакцины от COVID-19 безвредны

Российские вакцины от COVID-19 безвредны, россиянам надо не откладывать прививку и сделать ее в ближайший месяц, говорится в заявлении президиума Российской... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:21

2021-06-29T13:21

2021-06-29T13:21

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

александр сергеев (ран)

здоровье - общество

российская академия наук

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские вакцины от COVID-19 безвредны, россиянам надо не откладывать прививку и сделать ее в ближайший месяц, говорится в заявлении президиума Российской академии наук, которое озвучил президент РАН Александр Сергеев во вторник на площадке МИА "Россия сегодня"."Президиум Российской академии наук заявляет: утверждения о том, что прививка может нанести какой-либо вред здоровью человека, рассуждения об "отдаленных последствиях вакцинации" не имеют научного обоснования. Имеющиеся в настоящее время российские вакцины не могут нанести никакого вреда здоровью. А вот перенесенное заболевание часто приводит к очень значительным осложнениям", - сказал Сергеев."Президиум Российской академии наук призывает жителей России не откладывать вакцинацию, сделать прививки в ближайший месяц. С точки зрения науки, это наиболее адекватный ответ на вызов пандемии. Только так мы сможем вернуться к нормальной жизни", - добавил он.

https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739033265.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, александр сергеев (ран), здоровье - общество, российская академия наук