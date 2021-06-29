https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1739019844.html

ВОЗ призвала не полагаться на уровень антител перед вакцинацией

ВОЗ призвала не полагаться на уровень антител перед вакцинацией - РИА Новости, 29.06.2021

ВОЗ призвала не полагаться на уровень антител перед вакцинацией

При принятии решения о вакцинации от коронавируса не стоит полагаться на результат теста, показывающий уровень защитных антител. Об этом в беседе с РБК заявила... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T11:52

2021-06-29T11:52

2021-06-29T13:07

распространение коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. При принятии решения о вакцинации от коронавируса не стоит полагаться на результат теста, показывающий уровень защитных антител. Об этом в беседе с РБК заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.По ее словам, чтобы точно оценить иммунитет, необходимо наличие сложных лабораторий. Тест на антитела будет положительным даже при бессимптомном течении болезни, поэтому его результаты не должны влиять на то, будет человек прививаться или нет. Подобные исследования предназначены скорее для научных целей, объяснила специалист."Присутствие определенных антител в "обычных тестах" обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов", — добавила Вуйнович. Представитель ВОЗ подчеркнула, что организация рассматривает вакцинацию как наиболее действенный способ достижения индивидуального и коллективного иммунитета.Из-за сложной эпидобстановки 23 российских региона ввели обязательную иммунизацию населения или отдельных групп граждан. Всего в России доступны три препарата: "Спутник V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" (центр "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВак" (Центр имени Чумакова РАН). "Спутник Лайт" — однокомпонентную версию "Спутника" — рекомендуют для ревакцинации.

https://ria.ru/20210629/vaktsinatsiya-1738996140.html

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