https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739117727.html

В центре Гамалеи объяснили разницу в показателях эффективности вакцины

В центре Гамалеи объяснили разницу в показателях эффективности вакцины - РИА Новости, 29.06.2021

В центре Гамалеи объяснили разницу в показателях эффективности вакцины

Разработчики вакцины "Спутник V" разъяснили РИА Новости разницу в показателях эффективности препарата - активность нейтрализующих антител и эффективность... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T19:54

2021-06-29T19:54

2021-06-29T19:54

распространение коронавируса

денис логунов

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Разработчики вакцины "Спутник V" разъяснили РИА Новости разницу в показателях эффективности препарата - активность нейтрализующих антител и эффективность вакцины являются отдельными показателями.Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что есть незначительное снижение активности сывороток привитых "Спутником V" - примерно 2,6 раза, при этом эффективность препарата против индийского штамма составляет около 90%."Активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины "Спутник V" при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, что в свою очередь выше, чем у других существующих вакцин против коронавируса",- сообщили разработчики.Такой уровень обеспечивает защиту от штамма "дельта", при этом то же самое характерно и для других вакцин. В частности, для вакцины Pfizer при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность сохраняется на уровне около 90%, уточнили разработчики.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество