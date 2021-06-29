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В центре Гамалеи объяснили разницу в показателях эффективности вакцины
В центре Гамалеи объяснили разницу в показателях эффективности вакцины - РИА Новости, 29.06.2021
В центре Гамалеи объяснили разницу в показателях эффективности вакцины
Разработчики вакцины "Спутник V" разъяснили РИА Новости разницу в показателях эффективности препарата - активность нейтрализующих антител и эффективность... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T19:54
2021-06-29T19:54
2021-06-29T19:54
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денис логунов
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Разработчики вакцины "Спутник V" разъяснили РИА Новости разницу в показателях эффективности препарата - активность нейтрализующих антител и эффективность вакцины являются отдельными показателями.Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что есть незначительное снижение активности сывороток привитых "Спутником V" - примерно 2,6 раза, при этом эффективность препарата против индийского штамма составляет около 90%."Активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины "Спутник V" при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, что в свою очередь выше, чем у других существующих вакцин против коронавируса",- сообщили разработчики.Такой уровень обеспечивает защиту от штамма "дельта", при этом то же самое характерно и для других вакцин. В частности, для вакцины Pfizer при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность сохраняется на уровне около 90%, уточнили разработчики.
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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
В центре Гамалеи объяснили разницу в показателях эффективности вакцины
Разработчики "Спутника V" разъяснили разницу между активностью антител и эффективностью вакцины
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Разработчики вакцины "Спутник V" разъяснили РИА Новости разницу в показателях эффективности препарата - активность нейтрализующих антител и эффективность вакцины являются отдельными показателями.
Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов
сообщил, что есть незначительное снижение активности сывороток привитых "Спутником V" - примерно 2,6 раза, при этом эффективность препарата против индийского штамма составляет около 90%.
"Активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины "Спутник V" при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, что в свою очередь выше, чем у других существующих вакцин против коронавируса",- сообщили разработчики.
Такой уровень обеспечивает защиту от штамма "дельта", при этом то же самое характерно и для других вакцин. В частности, для вакцины Pfizer при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность сохраняется на уровне около 90%, уточнили разработчики.