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Распространение коронавируса
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В центре Гамалеи объяснили разницу в показателях эффективности вакцины
В центре Гамалеи объяснили разницу в показателях эффективности вакцины - РИА Новости, 29.06.2021
В центре Гамалеи объяснили разницу в показателях эффективности вакцины
Разработчики вакцины "Спутник V" разъяснили РИА Новости разницу в показателях эффективности препарата - активность нейтрализующих антител и эффективность... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T19:54
2021-06-29T19:54
распространение коронавируса
денис логунов
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Разработчики вакцины "Спутник V" разъяснили РИА Новости разницу в показателях эффективности препарата - активность нейтрализующих антител и эффективность вакцины являются отдельными показателями.Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что есть незначительное снижение активности сывороток привитых "Спутником V" - примерно 2,6 раза, при этом эффективность препарата против индийского штамма составляет около 90%."Активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины "Спутник V" при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, что в свою очередь выше, чем у других существующих вакцин против коронавируса",- сообщили разработчики.Такой уровень обеспечивает защиту от штамма "дельта", при этом то же самое характерно и для других вакцин. В частности, для вакцины Pfizer при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность сохраняется на уровне около 90%, уточнили разработчики.
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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
В центре Гамалеи объяснили разницу в показателях эффективности вакцины
19:54 29.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский в миграционном центре в деревне Сахарово, где началась вакцинация трудовых мигрантов
Медицинский в миграционном центре в деревне Сахарово, где началась вакцинация трудовых мигрантов - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Разработчики "Спутника V" разъяснили разницу между активностью антител и эффективностью вакцины

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Разработчики вакцины "Спутник V" разъяснили РИА Новости разницу в показателях эффективности препарата - активность нейтрализующих антител и эффективность вакцины являются отдельными показателями.
Ранее заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что есть незначительное снижение активности сывороток привитых "Спутником V" - примерно 2,6 раза, при этом эффективность препарата против индийского штамма составляет около 90%.
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"Активность сыворотки или нейтрализующих антител к спайк-белку коронавируса и эффективность вакцины являются отдельными показателями. В случае вакцины "Спутник V" при снижении активности нейтрализующих антител в 2,6 раза эффективность вакцины снижается незначительно и остается на уровне 90%, что в свою очередь выше, чем у других существующих вакцин против коронавируса",- сообщили разработчики.
Такой уровень обеспечивает защиту от штамма "дельта", при этом то же самое характерно и для других вакцин. В частности, для вакцины Pfizer при снижении активности нейтрализующих антител в 5,8 раза эффективность сохраняется на уровне около 90%, уточнили разработчики.
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Распространение коронавирусаДенис ЛогуновВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
 
 
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