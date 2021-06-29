Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739049618.html
Разработчик оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма
Разработчик оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма - РИА Новости, 29.06.2021
Разработчик оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма
Эффективность "Спутника V" против индийского штамма составляет около 90 процентов, заявил заместитель директора разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи по... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T14:25
2021-06-29T15:50
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689756_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_e9151932be2fd7120ac1610586a16e69.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Эффективность "Спутника V" против индийского штамма составляет около 90 процентов, заявил заместитель директора разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.По его словам, разработчики ориентируются на электронные системы ЕМИАС и ЕГИСЗ, которые интегрально собирают информацию.Он пояснил, что полезность вакцины оценивается по разным параметрам. При этом эффективность сыворотки крови привитых, которая показала снижение в 2,6 раза против индийского штамма — лишь один из них, он не говорит о снижении эффективности вакцины в целом.Индийский вариант (B.1.617) выявили в октябре. Впоследствии в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта". Всемирная организация здравоохранения сообщила, что он уже присутствует в более чем 85 странах и может стать доминантным. Он вдвое заразнее изначального вируса, но при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс".Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689756_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_d3f487abf54abd914db7a63f7c7c9b9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы
Разработчик оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма
14:25 29.06.2021 (обновлено: 15:50 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАмпулы с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

Разработчик заявил о 90%-ной эффективности "Спутника V" против индийского штамма

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Эффективность "Спутника V" против индийского штамма составляет около 90 процентов, заявил заместитель директора разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
По его словам, разработчики ориентируются на электронные системы ЕМИАС и ЕГИСЗ, которые интегрально собирают информацию.
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
Он пояснил, что полезность вакцины оценивается по разным параметрам. При этом эффективность сыворотки крови привитых, которая показала снижение в 2,6 раза против индийского штамма — лишь один из них, он не говорит о снижении эффективности вакцины в целом.
Индийский вариант (B.1.617) выявили в октябре. Впоследствии в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта". Всемирная организация здравоохранения сообщила, что он уже присутствует в более чем 85 странах и может стать доминантным. Он вдвое заразнее изначального вируса, но при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".
Рабочий дезинфицирует лежаки на городском пляже Алимос в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 12:26Распространение коронавируса
Четвертая волна коронавируса затронет лишь непривитых, заявил эпидемиолог
 
Распространение коронавирусаНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:58Суд в Москве заочно арестовал директора ФБК* Жданова
16:58Xiaomi создаст дешевый аналог умной метки Apple AirTag
16:53Юрист прокомментировала введение QR-кодов для посещения ресторанов
16:53"Газпром" не забронировал новый объем мощности ГТС Украины
16:53Ограничения по коронавирусу для пожилых ввели еще в четырех регионах
16:47Голикова рассказала о возможности исследования клеточного иммунитета
16:47Мурашко рассказал о вакцинации после достижения коллективного иммунитета
16:46Штаммы коронавируса могут "ускользать" от иммунитета, заявила Голикова
16:44Голикова рассказала, как долго после COVID-19 сохраняется иммунитет
16:41Мантуров оценил ситуацию с производством вакцин от коронавируса
16:40Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 во всех регионах
16:37Голикова: прививку от COVID-19 надо делать через полгода после болезни
16:35Мишустин поручил контролировать наличие вакцины от COVID-19 в регионах
16:35Работу системы по выдаче сертификатов для вакцинированных восстановили
16:35Врач предположил, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
16:33Попова попросила Мишустина поддержать проект запрета массовых мероприятий
16:31В России зафиксировали новый штамм коронавируса "дельта-плюс"
16:31На диспансеризацию переболевших COVID-19 направят дополнительные средства
16:30Прокуратура признала нежелательной НПО Spolecnost Svobody Informace, Z.S.
16:29Россия находится в неблагоприятной эпидситуации, заявила Голикова
Лента новостейМолния