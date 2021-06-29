https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739049618.html

Разработчик оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма

Разработчик оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма - РИА Новости, 29.06.2021

Разработчик оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма

Эффективность "Спутника V" против индийского штамма составляет около 90 процентов, заявил заместитель директора разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи по... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T14:25

2021-06-29T14:25

2021-06-29T15:50

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689756_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_e9151932be2fd7120ac1610586a16e69.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Эффективность "Спутника V" против индийского штамма составляет около 90 процентов, заявил заместитель директора разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.По его словам, разработчики ориентируются на электронные системы ЕМИАС и ЕГИСЗ, которые интегрально собирают информацию.Он пояснил, что полезность вакцины оценивается по разным параметрам. При этом эффективность сыворотки крови привитых, которая показала снижение в 2,6 раза против индийского штамма — лишь один из них, он не говорит о снижении эффективности вакцины в целом.Индийский вариант (B.1.617) выявили в октябре. Впоследствии в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта". Всемирная организация здравоохранения сообщила, что он уже присутствует в более чем 85 странах и может стать доминантным. Он вдвое заразнее изначального вируса, но при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс".Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738213950.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы