Разработчик оценил эффективность "Спутника V" против индийского штамма
14:25 29.06.2021 (обновлено: 15:50 29.06.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАмпулы с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Разработчик заявил о 90%-ной эффективности "Спутника V" против индийского штамма
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Эффективность "Спутника V" против индийского штамма составляет около 90 процентов, заявил заместитель директора разработавшего вакцину Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
По его словам, разработчики ориентируются на электронные системы ЕМИАС и ЕГИСЗ, которые интегрально собирают информацию.
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Он пояснил, что полезность вакцины оценивается по разным параметрам. При этом эффективность сыворотки крови привитых, которая показала снижение в 2,6 раза против индийского штамма — лишь один из них, он не говорит о снижении эффективности вакцины в целом.
Индийский вариант (B.1.617) выявили в октябре. Впоследствии в нем выделили три подвида: B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Они отличаются несколькими мутациями в спайковом белке. Наибольшее беспокойство у ученых вызывает "дельта". Всемирная организация здравоохранения сообщила, что он уже присутствует в более чем 85 странах и может стать доминантным. Он вдвое заразнее изначального вируса, но при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении штамма "дельта-плюс".
Вакцинация от коронавируса проводится во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от Центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".