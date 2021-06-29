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На Украине прокомментировали выход Белоруссии из "Восточного партнерства"
На Украине прокомментировали выход Белоруссии из "Восточного партнерства" - РИА Новости, 29.06.2021
На Украине прокомментировали выход Белоруссии из "Восточного партнерства"
Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" с ЕС противоречит интересам народа Белоруссии, говорится в сообщении МИД Украины, опубликованном... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T18:30
2021-06-29T18:30
мид украины
белоруссия
программа ес "восточное партнерство"
в мире
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КИЕВ, 29 июн - РИА Новости. Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" с ЕС противоречит интересам народа Белоруссии, говорится в сообщении МИД Украины, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства во вторник.Накануне МИД Белоруссии сообщил, что власти страны приняли решение приостановить свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство"."Решение о приостановлении участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенства права и прав человека, на которых основано "Восточное партнерство". Самое главное, оно противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов. Украина убеждена, что этот односторонний шаг никоим образом не лишает белорусский народ его права на сближение с Европейским союзом и сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" на основе европейских ценностей и с целью укрепления европейской идеи в нашем регионе", - говорится в сообщении.В МИД подчеркнули, что Украина готова "помочь белорусскому гражданскому обществу сохранить доступ к мероприятиям и проектам "Восточного партнерства", а также способствовать дальнейшему диалогу и контактам белорусского гражданского общества с Европейским союзом".По мнению Киева, текущая ситуация в "Восточном партнерстве" накануне его предстоящего саммита "свидетельствует о насущной необходимости переосмыслить стратегические цели этой важной инициативы ЕС, усилить ее геополитическое значение и открыть европейские перспективы для тех государств-участников, которые этого хотят"."Восточное партнерство" - проект ЕС, направленный на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В ноябре прошлого года на фоне ухудшения отношений с ЕС министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровень участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" из-за политизированного подхода партнеров. В мае в связи с расширением санкций против Минска он отмечал, что на фоне ужесточения санкций против республики может потерять смысл ее участие в "Восточном партнерстве".
https://ria.ru/20210629/belorussiya-1739066985.html
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мид украины, белоруссия, программа ес "восточное партнерство", в мире
На Украине прокомментировали выход Белоруссии из "Восточного партнерства"
18:30 29.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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В МИД Украины прокомментировали выход Белоруссии из "Восточного партнерства"

Читать ria.ru в
КИЕВ, 29 июн - РИА Новости. Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" с ЕС противоречит интересам народа Белоруссии, говорится в сообщении МИД Украины, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства во вторник.
Накануне МИД Белоруссии сообщил, что власти страны приняли решение приостановить свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство".
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"Решение о приостановлении участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенства права и прав человека, на которых основано "Восточное партнерство". Самое главное, оно противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов. Украина убеждена, что этот односторонний шаг никоим образом не лишает белорусский народ его права на сближение с Европейским союзом и сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" на основе европейских ценностей и с целью укрепления европейской идеи в нашем регионе", - говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что Украина готова "помочь белорусскому гражданскому обществу сохранить доступ к мероприятиям и проектам "Восточного партнерства", а также способствовать дальнейшему диалогу и контактам белорусского гражданского общества с Европейским союзом".
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В Литве оценили приостановку участия Белоруссии в "Восточном партнерстве"
По мнению Киева, текущая ситуация в "Восточном партнерстве" накануне его предстоящего саммита "свидетельствует о насущной необходимости переосмыслить стратегические цели этой важной инициативы ЕС, усилить ее геополитическое значение и открыть европейские перспективы для тех государств-участников, которые этого хотят".
"Восточное партнерство" - проект ЕС, направленный на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В ноябре прошлого года на фоне ухудшения отношений с ЕС министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровень участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" из-за политизированного подхода партнеров. В мае в связи с расширением санкций против Минска он отмечал, что на фоне ужесточения санкций против республики может потерять смысл ее участие в "Восточном партнерстве".
 
МИД УкраиныБелоруссияПрограмма ЕС "Восточное партнерство"В мире
 
 
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