На Украине прокомментировали выход Белоруссии из "Восточного партнерства"
В МИД Украины прокомментировали выход Белоруссии из "Восточного партнерства"
КИЕВ, 29 июн - РИА Новости. Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" с ЕС противоречит интересам народа Белоруссии, говорится в сообщении МИД Украины, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства во вторник.
Накануне МИД Белоруссии сообщил, что власти страны приняли решение приостановить свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство".
"Решение о приостановлении участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенства права и прав человека, на которых основано "Восточное партнерство". Самое главное, оно противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов. Украина убеждена, что этот односторонний шаг никоим образом не лишает белорусский народ его права на сближение с Европейским союзом и сотрудничество в рамках "Восточного партнерства" на основе европейских ценностей и с целью укрепления европейской идеи в нашем регионе", - говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что Украина готова "помочь белорусскому гражданскому обществу сохранить доступ к мероприятиям и проектам "Восточного партнерства", а также способствовать дальнейшему диалогу и контактам белорусского гражданского общества с Европейским союзом".
По мнению Киева, текущая ситуация в "Восточном партнерстве" накануне его предстоящего саммита "свидетельствует о насущной необходимости переосмыслить стратегические цели этой важной инициативы ЕС, усилить ее геополитическое значение и открыть европейские перспективы для тех государств-участников, которые этого хотят".
"Восточное партнерство" - проект ЕС, направленный на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. В ноябре прошлого года на фоне ухудшения отношений с ЕС министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровень участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" из-за политизированного подхода партнеров. В мае в связи с расширением санкций против Минска он отмечал, что на фоне ужесточения санкций против республики может потерять смысл ее участие в "Восточном партнерстве".