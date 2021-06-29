https://ria.ru/20210629/ukraina-1739041473.html

Британский солдат высмеял "завтрак НАТО" в украинской столовой

Британский солдат высмеял "завтрак НАТО" в украинской столовой - РИА Новости, 29.06.2021

Британский солдат высмеял "завтрак НАТО" в украинской столовой

Британский военный выложил пост в Instagram, в котором пожаловался на питание в украинской столовой во время учений Sea Breeze 2021. РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:39

2021-06-29T13:39

2021-06-29T16:00

черное море

нато

одесса

вашингтон (город)

в мире

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Британский военный выложил пост в Instagram, в котором пожаловался на питание в украинской столовой во время учений Sea Breeze 2021."Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас тут тот же напиток, что и в прошлые три раза, немного простой гречки с сосиской, а также нарезанный огурец и пара ломтиков помидоров. Никаких соусов. Вкуснота", — сыронизировал солдат в подписи под фотографией.Официальная церемония открытия учений прошла в Одессе. Маневры продлятся с 28 июня по 10 июля в Черном море. В них примут участие пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Такие мероприятия проводят на территории Украины с 1997 года. Организаторами выступают Киев и Вашингтон.

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/krym-1739000564.html

черное море

одесса

вашингтон (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, нато, одесса, вашингтон (город), в мире