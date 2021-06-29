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Британский солдат высмеял "завтрак НАТО" в украинской столовой
Британский солдат высмеял "завтрак НАТО" в украинской столовой - РИА Новости, 29.06.2021
Британский солдат высмеял "завтрак НАТО" в украинской столовой
Британский военный выложил пост в Instagram, в котором пожаловался на питание в украинской столовой во время учений Sea Breeze 2021. РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:39
2021-06-29T16:00
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Британский военный выложил пост в Instagram, в котором пожаловался на питание в украинской столовой во время учений Sea Breeze 2021."Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас тут тот же напиток, что и в прошлые три раза, немного простой гречки с сосиской, а также нарезанный огурец и пара ломтиков помидоров. Никаких соусов. Вкуснота", — сыронизировал солдат в подписи под фотографией.Официальная церемония открытия учений прошла в Одессе. Маневры продлятся с 28 июня по 10 июля в Черном море. В них примут участие пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран. Такие мероприятия проводят на территории Украины с 1997 года. Организаторами выступают Киев и Вашингтон.
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черное море, нато, одесса, вашингтон (город), в мире
Британский солдат высмеял "завтрак НАТО" в украинской столовой
13:39 29.06.2021 (обновлено: 16:00 29.06.2021)
 
© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США на военных учениях Sea Breeze
Военнослужащие США на военных учениях Sea Breeze - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Денис Петров
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Британский солдат высмеял "завтрак НАТО" в украинской столовой во время учений

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Британский военный выложил пост в Instagram, в котором пожаловался на питание в украинской столовой во время учений Sea Breeze 2021.
"Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас тут тот же напиток, что и в прошлые три раза, немного простой гречки с сосиской, а также нарезанный огурец и пара ломтиков помидоров. Никаких соусов. Вкуснота", — сыронизировал солдат в подписи под фотографией.
Пост пользователя cossackgundi в Instagram
Пост пользователя cossackgundi в Instagram
Пост пользователя cossackgundi в Instagram
Официальная церемония открытия учений прошла в Одессе. Маневры продлятся с 28 июня по 10 июля в Черном море. В них примут участие пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.
Такие мероприятия проводят на территории Украины с 1997 года. Организаторами выступают Киев и Вашингтон.
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