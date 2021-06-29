Удмуртия обеспечит антитеррористическую защиту детей в школах
Удмуртия из бюджета обеспечит антитеррористическую защиту детей в школах
УФА, 29 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что из бюджета региона будут выделяться средства на охрану школ для безопасности детей, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
В сообщении поясняется, что Бречалов на сессии республиканского парламента обратил особое внимание на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности школ региона.
"По этому вопросу мы много с вами общались, консультировались, ко мне обратилась Надежда Александровна Михайлова, первый заместитель председателя Госсовета. Мы в течение нескольких недель проводили консультации с педагогическим и родительским сообществом, изучали опыт других регионов. В итоге принято совместное решение: мы должны выделить дополнительные средства на обеспечение безопасности наших детей в школе. Безусловным должно быть то, что расходы учреждений образования на профессиональную охрану обеспечиваются из республиканского бюджета", - цитирует пресс-служба слова Бречалова.
Отмечается, что глава Удмуртии поручил министерству образования и науки республики разработать программу по реализации мероприятий по инженерно-технической защищенности образовательных организаций.
"Под охраной частных структур пока находятся самые крупные школы. Но мы берем курс на максимальный переход к такой форме работы. Поэтому каждое учебное заведение при прохождении определенных законом процедур имеет право обеспечить охрану силами частных предприятий. Оплачиваться это должно из бюджета", — привели в пресс-службе слова Александра Бречалова.