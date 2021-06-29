https://ria.ru/20210629/udmurtiya-1739036283.html

Удмуртия обеспечит антитеррористическую защиту детей в школах

Удмуртия обеспечит антитеррористическую защиту детей в школах - РИА Новости, 29.06.2021

Удмуртия обеспечит антитеррористическую защиту детей в школах

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что из бюджета региона будут выделяться средства на охрану школ для безопасности детей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.06.2021

2021-06-29T13:17

2021-06-29T13:17

2021-06-29T13:17

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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УФА, 29 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что из бюджета региона будут выделяться средства на охрану школ для безопасности детей, сообщили в пресс-службе руководителя республики.В сообщении поясняется, что Бречалов на сессии республиканского парламента обратил особое внимание на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности школ региона.Отмечается, что глава Удмуртии поручил министерству образования и науки республики разработать программу по реализации мероприятий по инженерно-технической защищенности образовательных организаций."Под охраной частных структур пока находятся самые крупные школы. Но мы берем курс на максимальный переход к такой форме работы. Поэтому каждое учебное заведение при прохождении определенных законом процедур имеет право обеспечить охрану силами частных предприятий. Оплачиваться это должно из бюджета", — привели в пресс-службе слова Александра Бречалова.

https://ria.ru/20210604/udmurtiya-1735566128.html

удмуртская республика (удмуртия)

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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество