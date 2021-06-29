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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210629/udmurtiya-1739036283.html
Удмуртия обеспечит антитеррористическую защиту детей в школах
Удмуртия обеспечит антитеррористическую защиту детей в школах - РИА Новости, 29.06.2021
Удмуртия обеспечит антитеррористическую защиту детей в школах
Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что из бюджета региона будут выделяться средства на охрану школ для безопасности детей, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.06.2021
2021-06-29T13:17
2021-06-29T13:17
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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УФА, 29 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что из бюджета региона будут выделяться средства на охрану школ для безопасности детей, сообщили в пресс-службе руководителя республики.В сообщении поясняется, что Бречалов на сессии республиканского парламента обратил особое внимание на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности школ региона.Отмечается, что глава Удмуртии поручил министерству образования и науки республики разработать программу по реализации мероприятий по инженерно-технической защищенности образовательных организаций."Под охраной частных структур пока находятся самые крупные школы. Но мы берем курс на максимальный переход к такой форме работы. Поэтому каждое учебное заведение при прохождении определенных законом процедур имеет право обеспечить охрану силами частных предприятий. Оплачиваться это должно из бюджета", — привели в пресс-службе слова Александра Бречалова.
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество
Удмуртия обеспечит антитеррористическую защиту детей в школах
13:17 29.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк Александр Бречалов
 Александр Бречалов - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк

Удмуртия из бюджета обеспечит антитеррористическую защиту детей в школах

Читать ria.ru в
УФА, 29 июн – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что из бюджета региона будут выделяться средства на охрану школ для безопасности детей, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
В сообщении поясняется, что Бречалов на сессии республиканского парламента обратил особое внимание на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности школ региона.
"По этому вопросу мы много с вами общались, консультировались, ко мне обратилась Надежда Александровна Михайлова, первый заместитель председателя Госсовета. Мы в течение нескольких недель проводили консультации с педагогическим и родительским сообществом, изучали опыт других регионов. В итоге принято совместное решение: мы должны выделить дополнительные средства на обеспечение безопасности наших детей в школе. Безусловным должно быть то, что расходы учреждений образования на профессиональную охрану обеспечиваются из республиканского бюджета", - цитирует пресс-служба слова Бречалова.
Отмечается, что глава Удмуртии поручил министерству образования и науки республики разработать программу по реализации мероприятий по инженерно-технической защищенности образовательных организаций.
"Под охраной частных структур пока находятся самые крупные школы. Но мы берем курс на максимальный переход к такой форме работы. Поэтому каждое учебное заведение при прохождении определенных законом процедур имеет право обеспечить охрану силами частных предприятий. Оплачиваться это должно из бюджета", — привели в пресс-службе слова Александра Бречалова.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
 
 
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